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Происшествия «Перевернулась лодка»: три человека утонули в Волге в Ярославском районе. Видео

«Перевернулась лодка»: три человека утонули в Волге в Ярославском районе. Видео

Первые подробности произошедшего

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1 комментарий

Трое утонули в Волге

Утром 21 ноября трое человек утонули в Волге в Ярославском районе. Как сообщили в МЧС, в лодке находились четверо человек, одному из них удалось спастись из воды.

Как сообщили 76.RU в полиции, погибли трое мужчин: 39-летнй, 52-летний и 61-летний.

— В 11:30 в дежурную часть поступила информация, что в 11:15 в Ярославском муниципальном районе возле населенного пункта Поляны при проведении монтажных работ произошло затопление плавучего средства, в котором находилось четыре человека. В результате один человек смог выбраться самостоятельно, три человека погибли, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кадры с места происшествия

На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС и три единицы техники. Тела утонувших вытащили из реки.

— Выжившего сразу забрали в больницу, — сообщили 76.RU в единой диспетчерской службе МЧС.

Транспортная прокуратура начала проверку по этому делу.

— По предварительным данным, 21 ноября 2024 года в Ярославской области в акватории реки Волги перевернулась лодка с пассажирами на борту, — сообщили в ведомстве. — Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации внутреннего водного транспорта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Комментарии
1
Гость
52 минуты
🙏🙏🙏😥😥😥
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