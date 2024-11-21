«Перевернулась лодка»: три человека утонули в Волге в Ярославском районе. Видео

Трое утонули в Волге Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / T.me; Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me











Утром 21 ноября трое человек утонули в Волге в Ярославском районе. Как сообщили в МЧС, в лодке находились четверо человек, одному из них удалось спастись из воды.

Как сообщили 76.RU в полиции, погибли трое мужчин: 39-летнй, 52-летний и 61-летний.

— В 11:30 в дежурную часть поступила информация, что в 11:15 в Ярославском муниципальном районе возле населенного пункта Поляны при проведении монтажных работ произошло затопление плавучего средства, в котором находилось четыре человека. В результате один человек смог выбраться самостоятельно, три человека погибли, — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Кадры с места происшествия Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / T.me

На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС и три единицы техники. Тела утонувших вытащили из реки.

— Выжившего сразу забрали в больницу, — сообщили 76.RU в единой диспетчерской службе МЧС.

Транспортная прокуратура начала проверку по этому делу.