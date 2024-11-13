Прорвались через КПП и уехали на такси: что известно о побеге военнослужащих из части под Новосибирском

По официальной информации, из военной части сбежали 10 человек Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирской области из воинской части сбежали 10 солдат. Среди них есть те, кто делает это уже не в первый раз. Собрали всё, что известно об этом.

— В воинскую часть в Коченёво были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее самовольно оставляли воинские части по различным, не связанным со службой причинам. Вечером 12 ноября 10 человек покинули часть, — сообщил источник NGS.RU.

Кто сбежал

Десять сбежавших военнослужащих — так называемые пятисотые. На военном сленге так обозначают дезертиров. Большинство из них родом из Краснодарского края. В Новосибирскую область они попали на время. По предварительным данным, после этого они должны были отправиться на спецоперацию.

Сотрудники местной полиции успокоили жителей: военнослужащие не вооружены. Но попросили быть бдительными. Источник сообщает, что большинство попыталось бежать в Кемеровскую область.

Информацию о дезертирах подтвердил и глава Коченёвского района Евгений Антипов.

— По данным ОМВД по Коченёвскому району, с территории части, расположенной в р. п. Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течение 30 минут на такси выехали с территории р. п. Коченёво, — написал он в своем Telegram-канале.

Наши коллеги направили запрос в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО), чтобы узнать подробности.

Что происходит на месте

Сейчас сбежавших разыскивают. По данным источника NGS.RU, удалось задержать уже шестерых из них. Однако глава района приводит другие данные. По его сведениям, поймали только четверых.

Жители распространяют в соцсетях видео, на которых видны масштабы поисков. На одном из них снято большое количество машин ГАИ и патрульно-постовой службы. Они собрались на заправке, судя по всему, чтобы поехать дальше разыскивать сбежавших. Очевидец заметил 10 автомобилей. В ГУ МВД по Новосибирской области не ответили на звонок корреспондента.

Источник: «Подслушано Коченёво» / «ВКонтакте»

Тем временем местные жители пребывают в неведении и страхе.

— Если честно, мы в шоке. Кто что болтает: что какой-то ночной киоск уже ограбили, а у нас всего их три. Нас не грабили, там не грабили и там не грабили. Кого ограбили, непонятно, никого не грабили. Не хватает информации, всё растет как снежный ком. Меня зять вечером предупреждал, чтобы двери закрывала раньше на всякий случай, — рассказала корреспонденту NGS.RU продавец киоска на привокзальной площади.