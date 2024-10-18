Пострадали 18-летний парень и несовершеннолетняя девушка: в Ярославле грузовик снес легковушку

В Ярославле на Московском проспекте столкнулись грузовик и легковушка. О происшествии днем 18 октября в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, авария произошла в районе дома № 110 на полосе в сторону Ярославского шоссе.
— Ехали только что, пробка, реанимация стоит, — сообщили ярославцы.
В полиции уточнили, что ДТП произошло в 14 часов.
— По предварительной информации, столкнулись учебный автомобиль «Камаз» под управлением 22-летнего молодого человека и автомобиль ВАЗ под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение, — пояснили в УМВД России по Ярославской области.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В месте аварии образовалось полукилометровая пробка в обе стороны.