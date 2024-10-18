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Пострадали 18-летний парень и несовершеннолетняя девушка: в Ярославле грузовик снес легковушку

Первые подробности ДТП на Московском проспекте

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3 комментария

На Московском проспекте в Ярославле столкнулись грузовик и легковушка

В Ярославле на Московском проспекте столкнулись грузовик и легковушка. О происшествии днем 18 октября в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, авария произошла в районе дома № 110 на полосе в сторону Ярославского шоссе.

— Ехали только что, пробка, реанимация стоит, — сообщили ярославцы.

В полиции уточнили, что ДТП произошло в 14 часов.

— По предварительной информации, столкнулись учебный автомобиль «Камаз» под управлением 22-летнего молодого человека и автомобиль ВАЗ под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение, — пояснили в УМВД России по Ярославской области.

Кадры с места ДТП выложили в соцсетях

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В месте аварии образовалось полукилометровая пробка в обе стороны.

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ДТП Авария Грузовик Легковушка
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Комментарии
3
Гость
1 час
Ревность?
Гость
1 час
все части тела целы надеюсь
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