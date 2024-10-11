НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 756мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Заброшенное предприятие
Высотка в Брагине
Куда сходить на гончарный мастер-класс
Избили подростка
Трассу перекрыли из-за ДТП
Эпичные кадры сноса
Сахар подорожал
Снесут необычный дом
Умер знаменитый футболист
Происшествия В спальном районе Ярославля неизвестный надругался над двумя девочками. Его ищут следователи

В спальном районе Ярославля неизвестный надругался над двумя девочками. Его ищут следователи

СК опубликовал ориентировку на подозреваемого

1 567
23 комментария

В СК опубликовали ориентировку на подозреваемого

В пятницу, 11 октября, следователи в Ярославле разместили ориентировку на подозреваемого, совершившего «иные действия сексуального характера». По информации областного следственного управления СК России, всё случилось в Ленинском районе.

— [Уголовное дело расследуется] по факту совершения неустановленным лицом 7 июня в период с 12:30 по 12:34 у подъезда № 1 дома № 29 по улице Чкалова иных действий сексуального характера в отношении малолетних, — говорится в сообщении СК.

По данным источника 76.RU, жертвами могли стать две маленькие девочки. На видео — момент за несколько часов до того, как всё случилось. На мужчине были сине-серая футболка и черные шорты.

Мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения

Приметы подозреваемого:

  • рост — 182 см с учетом обуви;

  • возраст — на вид 30-45 лет;

  • телосложение — среднее;

  • особые приметы — наличие на левой стороне головы пятна без волос.

— Всем, кому что-либо известно об изображенном на видеозаписи мужчине, просьба незамедлительно сообщить дежурному по телефону 8-962-209-00-08, в социальной сети «ВКонтакте» посредством личного сообщения или в органы полиции по телефонам «02», с мобильного «102», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Уголовное дело расследуется по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Если вину мужчины признают, ему может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Инженер1
1 час
Ещё версия - Григорий! Или Константин?
Инженер1
56 минут
263209921 Признайся! Тебе легче будет!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление