В спальном районе Ярославля неизвестный надругался над двумя девочками. Его ищут следователи

В пятницу, 11 октября, следователи в Ярославле разместили ориентировку на подозреваемого, совершившего «иные действия сексуального характера». По информации областного следственного управления СК России, всё случилось в Ленинском районе.
— [Уголовное дело расследуется] по факту совершения неустановленным лицом 7 июня в период с 12:30 по 12:34 у подъезда № 1 дома № 29 по улице Чкалова иных действий сексуального характера в отношении малолетних, — говорится в сообщении СК.
По данным источника 76.RU, жертвами могли стать две маленькие девочки. На видео — момент за несколько часов до того, как всё случилось. На мужчине были сине-серая футболка и черные шорты.
Приметы подозреваемого:
рост — 182 см с учетом обуви;
возраст — на вид 30-45 лет;
телосложение — среднее;
особые приметы — наличие на левой стороне головы пятна без волос.
— Всем, кому что-либо известно об изображенном на видеозаписи мужчине, просьба незамедлительно сообщить дежурному по телефону 8-962-209-00-08, в социальной сети «ВКонтакте» посредством личного сообщения или в органы полиции по телефонам «02», с мобильного «102», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
Уголовное дело расследуется по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Если вину мужчины признают, ему может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.