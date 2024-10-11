В спальном районе Ярославля неизвестный надругался над двумя девочками. Его ищут следователи

В СК опубликовали ориентировку на подозреваемого Источник: СУ СК России по Ярославской области / T.me











В пятницу, 11 октября, следователи в Ярославле разместили ориентировку на подозреваемого, совершившего «иные действия сексуального характера». По информации областного следственного управления СК России, всё случилось в Ленинском районе.

— [Уголовное дело расследуется] по факту совершения неустановленным лицом 7 июня в период с 12:30 по 12:34 у подъезда № 1 дома № 29 по улице Чкалова иных действий сексуального характера в отношении малолетних, — говорится в сообщении СК.

По данным источника 76.RU, жертвами могли стать две маленькие девочки. На видео — момент за несколько часов до того, как всё случилось. На мужчине были сине-серая футболка и черные шорты.

Мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения Источник: СУ СК России по Ярославской области / T.me

Приметы подозреваемого:

рост — 182 см с учетом обуви;

возраст — на вид 30-45 лет;

телосложение — среднее;

особые приметы — наличие на левой стороне головы пятна без волос.

— Всем, кому что-либо известно об изображенном на видеозаписи мужчине, просьба незамедлительно сообщить дежурному по телефону 8-962-209-00-08, в социальной сети «ВКонтакте» посредством личного сообщения или в органы полиции по телефонам «02», с мобильного «102», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.