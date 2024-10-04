«Просто в мясо»: в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области пострадали люди. Видео

Авария произошла на оживленной трассе Источник: Дарья Андриянова / АВТОЯРЧАТ | ДТП / ДПС / Vk.com











Вечером 4 октября на трассе М-8 в Ярославской области произошло ДТП. Очевидцы сообщили, что две легковушки столкнулись неподалеку от деревни Белкино в Ярославском районе.

— Авария страшная. Одна машина в канаве. Вещи разбросаны и детское кресло, — рассказала читательница 76.RU Татьяна.

На место приехали медики Источник: Дарья Андриянова / АВТОЯРЧАТ | ДТП / ДПС / Vk.com

В тематическом чате «АВТОЯРЧАТ | ДТП / ДПС» во «ВКонтакте» водители поделились видео с места аварии. На записи видно, что автомобили раскидало по дороге, один из них в кювете. На месте аварии собралась толпа, приехали медики скорой помощи.

— Там в кювете кто-то справа лежит. Вообще в мясо, просто в мясо. Ну, скорее всего, уже вырезали. Вот одна скорая, море ошметков. Вторая [машина] на боку, без «морды». Ну и остальные участники, — говорит оператор на фоне.

По информации очевидцев, авария случилась на полосе в сторону Москвы. В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что столкнулись две иномарки: «Рено» и «Чанган». Пострадали три человека.

— По предварительной информации, пострадали две женщины — водитель и пассажирка автомобиля «Чанган». Также пострадал водитель автомобиля «Рено», — рассказали 76.RU в региональном УМВД. — Все трое доставлены в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Обновление на 4 октября, 20:59.

После ДТП свою проверку начала прокуратура. Правоохранители назвали предварительную причину аварии.

— По предварительной информации, автомобиль «Чанган», двигавшийся в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем «Рено», — рассказали в ведомстве.

На место ДТП выехал прокурор Ярославского района Алексей Корнилов.

Один из автомобилей перевернулся на бок Источник: прокуратура Ярославской области / T.me









