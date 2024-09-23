«Били кулаками по голове и лицу»: под Ярославлем ищут очевидцев нападения на 13-летнего школьника

Что известно об инциденте Источник: Александра Мамонтова











В поселке Красные Ткачи Ярославского района двое парней избили 13-летнего подростка. Об инциденте рассказала в соцсетях мама пострадавшего мальчика Светлана. С ее слов, ЧП случилось в четверг, 19 сентября.

— Примерно в 17:15-17:30 мой 13-летний сын был избит двумя личностями 16 и 19 лет. Парня в очках (зрение -6,5 и постоянно ухудшается) они били вдвоем кулаками по голове и лицу. Из-за чего с черепно-мозговым сотрясением и порезом лица от разбитых очков сын госпитализирован, — рассказала мама пострадавшего.

Светлана просит откликнуться очевидцев избиения ее ребенка.

— Инцидент произошел около контейнера для мусора в конце улицы Калинина [в поселке Красные Ткачи], — отметила ярославна. — Место малолюдное, но если кто-то что-то видел, огромная просьба, написать.

В полиции прокомментировали случившееся.

— По данному факту сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.