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Происшествия «Били кулаками по голове и лицу»: под Ярославлем ищут очевидцев нападения на 13-летнего школьника

«Били кулаками по голове и лицу»: под Ярославлем ищут очевидцев нападения на 13-летнего школьника

По словам мамы пострадавшего, мальчика госпитализировали с травмой головы

781
2 комментария

Что известно об инциденте

В поселке Красные Ткачи Ярославского района двое парней избили 13-летнего подростка. Об инциденте рассказала в соцсетях мама пострадавшего мальчика Светлана. С ее слов, ЧП случилось в четверг, 19 сентября.

— Примерно в 17:15-17:30 мой 13-летний сын был избит двумя личностями 16 и 19 лет. Парня в очках (зрение -6,5 и постоянно ухудшается) они били вдвоем кулаками по голове и лицу. Из-за чего с черепно-мозговым сотрясением и порезом лица от разбитых очков сын госпитализирован, — рассказала мама пострадавшего.

Светлана просит откликнуться очевидцев избиения ее ребенка.

—  Инцидент произошел около контейнера для мусора в конце улицы Калинина [в поселке Красные Ткачи], — отметила ярославна. — Место малолюдное, но если кто-то что-то видел, огромная просьба, написать.

В полиции прокомментировали случившееся.

— По данному факту сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Если вы стали очевидцем избиения, сообщите в редакцию! Мы во «ВКонтакте» и в Telegram.

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Подростки Избиение Драка Насилие Красные Ткачи Полиция
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Комментарии
2
Гость
45 минут
Ботаник не дал гоблинам списать?
Гость
28 минут
Среднее образование не должно быть обязательным. Бандитов надо своевременно исключать из школ и направлять в колонии для малолетних преступников.
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