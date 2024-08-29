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Происшествия Легковушка залетела под фуру: в Ярославле произошло ДТП с пострадавшими

Легковушка залетела под фуру: в Ярославле произошло ДТП с пострадавшими

Авария случилась в Дзержинском районе

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1 комментарий

В Ярославле столкнулись фура и легковушка

В Дзержинском районе Ярославля 29 августа легковушка столкнулась с фурой. ДТП произошло около 17:15 на пересечении улицы Громова и проспекта Дзержинского.

— Поступило сообщение о ДТП с участием двух транспортных средств: автомобиля «Ман» и машины «Опель Корса». Есть пострадавшие, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

В МЧС сообщили, что в аварии есть пострадавшие

Фура перегородила проезжую часть

Подробности аварии пока неизвестны. Судя по кадрам с места происшествия, у легкового автомобиля сильно помята передняя часть. На одном из снимков видно лежащего на асфальте мужчину. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Движение в месте аварии затруднено.

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Комментарии
1
Гость
29 августа 2024, 20:53
Через сколько часов приехала скорая помощь?
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