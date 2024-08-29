Легковушка залетела под фуру: в Ярославле произошло ДТП с пострадавшими

В Дзержинском районе Ярославля 29 августа легковушка столкнулась с фурой. ДТП произошло около 17:15 на пересечении улицы Громова и проспекта Дзержинского.
— Поступило сообщение о ДТП с участием двух транспортных средств: автомобиля «Ман» и машины «Опель Корса». Есть пострадавшие, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Подробности аварии пока неизвестны. Судя по кадрам с места происшествия, у легкового автомобиля сильно помята передняя часть. На одном из снимков видно лежащего на асфальте мужчину. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Движение в месте аварии затруднено.