В курортном городе Крыма полыхает сильный пожар, людей эвакуируют. Видео

Кадры с места ЧП Источник: SHOT / T.me

В крымской Феодосии вспыхнул мощный пожар. Горит горная местность Тепе-Оба в районе ПГТ Орджоникидзе, людей эвакуируют.

— Принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет». Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно, — написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что огонь может распространиться на еще один СНТ, спасатели пытаются воспрепятствовать этому.

— Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения на данный момент никого нет, — передал Аксенов.

Источник: МЧС России

Площадь пожара — 15 гектаров. На месте работают более 280 спасателей и 83 единицы техники.

— Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна». Развернуты 2 пункта временного размещения в Коктебеле, — сообщили в МЧС России.

