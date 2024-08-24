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В Ярославле мать годовалого ребенка пустила газ в квартире. Видео

Подробности случившегося

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5 комментариев

Правоохранители рассказали подробности случившегося

Мать годовалого ребенка пустила газ у себя в квартире в Дзержинском районе Ярославля. Это произошло днем 24 августа.

— Сегодня неадекватная дама пустила газ в доме по Большой Норской, 15 на пятом этаже, отправив видео. На данный момент из дома ее выпроводили с полицией, ребенок в реанимации, — написали в группе «Свободный Ярославль 2.0» во «ВКонтакте».

Запись они проиллюстрировали коротким видео, которое, как утверждается, и записала женщина. На нем видно открытую газовую плиту с выкрученными конфорками и слышно характерное шипение.

Соседи утверждают, что видео записала женщина, о которой идет речь

По данным источника 76.RU, годовалую дочь женщины после случившегося действительно доставили в больницу. Сейчас малышке ничего не угрожает.

— Эта женщина ведет аморальный образ жизни, она уже лишена родительских прав на первого ребенка. На следующей неделе будет решаться вопрос о лишении родительских прав на девочку. Насколько мне известно, угрозы для соседей касательно газа не было, — пояснил инсайдер редакции 76.RU.

В полиции подтвердили: ребенок в безопасности.

— Сотрудниками ОМВД России по Дзержинскому городскому району устанавливаются обстоятельства инцидента в одном из домов по улице Большой Норской. В настоящее время жизни малолетней девочки ничто не угрожает. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — рассказали 76.RU в УМВД по Ярославской области.

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Комментарии
5
Инженер1
24 августа 2024, 20:39
Основа скреп.
Гость
24 августа 2024, 20:54
Безнадёжность и нищета, скрепная россия
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Корреспондент NGS24.RU
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