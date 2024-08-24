В Ярославле мать годовалого ребенка пустила газ в квартире. Видео

Правоохранители рассказали подробности случившегося Источник: Кирилл Поверинов











Мать годовалого ребенка пустила газ у себя в квартире в Дзержинском районе Ярославля. Это произошло днем 24 августа.

— Сегодня неадекватная дама пустила газ в доме по Большой Норской, 15 на пятом этаже, отправив видео. На данный момент из дома ее выпроводили с полицией, ребенок в реанимации, — написали в группе «Свободный Ярославль 2.0» во «ВКонтакте».

Запись они проиллюстрировали коротким видео, которое, как утверждается, и записала женщина. На нем видно открытую газовую плиту с выкрученными конфорками и слышно характерное шипение.

Соседи утверждают, что видео записала женщина, о которой идет речь Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / t.me

По данным источника 76.RU, годовалую дочь женщины после случившегося действительно доставили в больницу. Сейчас малышке ничего не угрожает.

— Эта женщина ведет аморальный образ жизни, она уже лишена родительских прав на первого ребенка. На следующей неделе будет решаться вопрос о лишении родительских прав на девочку. Насколько мне известно, угрозы для соседей касательно газа не было, — пояснил инсайдер редакции 76.RU.

В полиции подтвердили: ребенок в безопасности.