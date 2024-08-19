Горит газ, рабочие в реанимации: в Башкирии взорвался трубопровод на нефтехимическом заводе — кадры

При взрыве пострадали трое мужчин Источник: МЧС России











В Башкирии произошел взрыв на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ). Пострадали рабочие, они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Рассказываем всё, что известно о происшествии.



Местные жители услышали громкий взрыв в полдень по местному времени. Сразу после него начался крупный пожар. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно языки пламени на большом расстоянии и столбы черного дыма, поднимающиеся в небо.



Момент взрыва попал на видео Источник: Cityopen / T.me



— На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа, — сообщили в МЧС Башкирии.



В ведомстве сообщили о трех пострадавших. Они находятся в реанимации. Как пишут коллеги из UFA1.RU, это мужчины 36, 44 и 56 лет. По данным СМИ, это рабочие, которые продували трубопровод. Именно в этот момент и произошел взрыв. В итоге они получили сильнейшие ожоги.



Пострадавших увезли на скорой Источник: Cityopen / T.me

— Им оказывается вся медицинская помощь. Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое, у третьего — крайне тяжелое, — сказала руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова. По неподтвержденным данным, один из пациентов имеет 80% ожогов тела и его состояние не самое тяжелое. Для лечения врачи будут консультироваться с федеральными специалистами.