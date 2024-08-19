НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

зап.

 752мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84
Поставила на ноги бойца СВО
Война из-за парковки
Северное сияние
Абьюзер в отношениях
Как работает глухой таксист
Голубая луна
Срочник пропал под Курском
Модные ярославцы
Приговор бывшему сатанисту
Карантин по бешенству
Происшествия Горит газ, рабочие в реанимации: в Башкирии взорвался трубопровод на нефтехимическом заводе — кадры

Горит газ, рабочие в реанимации: в Башкирии взорвался трубопровод на нефтехимическом заводе — кадры

Для лечения привлекут врачей из Москвы

465
3 комментария
При взрыве пострадали трое мужчин

В Башкирии произошел взрыв на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ). Пострадали рабочие, они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Рассказываем всё, что известно о происшествии.

Местные жители услышали громкий взрыв в полдень по местному времени. Сразу после него начался крупный пожар. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно языки пламени на большом расстоянии и столбы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Момент взрыва попал на видео


— На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа, — сообщили в МЧС Башкирии.

В ведомстве сообщили о трех пострадавших. Они находятся в реанимации. Как пишут коллеги из UFA1.RU, это мужчины 36, 44 и 56 лет. По данным СМИ, это рабочие, которые продували трубопровод. Именно в этот момент и произошел взрыв. В итоге они получили сильнейшие ожоги.

Пострадавших увезли на скорой

— Им оказывается вся медицинская помощь. Состояние двоих пациентов оценивается как тяжелое, у третьего — крайне тяжелое, — сказала руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова. По неподтвержденным данным, один из пациентов имеет 80% ожогов тела и его состояние не самое тяжелое. Для лечения врачи будут консультироваться с федеральными специалистами.

Сейчас пожар удалось локализовать. Для его ликвидации уже привлекли 20 специалистов и шесть единиц техники.

ПО ТЕМЕ
Пожар Завод Газ взорвался Разгерметизация МЧС Башкирия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
19 августа 2024, 13:55
И не потушенный бычок, попал на топливный бачок...
Инженер1
19 августа 2024, 15:06
Про Ростов чегой то не написали.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление