«Девушку зажало»: два человека пострадали в ДТП с «Яавтобусом» в Ярославле

В Ярославле столкнулись автобус и легковушка Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











В Ярославле 9 августа около 20:25 на Ленинградском проспекте у дома № 94 столкнулись желтый «Яавтобус» и легковой автомобиль «Хёндэ». Автобусом управлял 53-летний мужчина. В машине находились две 25-летние девушки — одна за рулем, вторая на пассажирском сиденье. В момент аварии автобус развернуло поперек дороги.

— Водитель-девушка отделалась ссадинами, а вот подружку зажало. У парней из МЧС долго не выходило вытащить ее, — написал в соцсетях очевидец происшествия Александр.

По его словам, первыми на помощь пострадавшим пришли люди, которые находились рядом.

— Помогли девушке-водителю выйти. А я занял ее место, успокаивал ее подругу, которую зажало, и поливал ей ноги водой, так как машина задымилась. Другие быстро воду подносили, и огнетушителей в этот раз никто не жалел — не дали пламени разгореться, — рассказал Александр порталу 76.RU.

Видео последствий аварии Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В автобусе, по предварительным данным, пассажиров не было.

— В результате ДТП водителю автомобиля «Хёндэ» назначено амбулаторное лечение, пассажирка госпитализирована, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

К счастью, обошлось без погибших Источник: Жесть Ярославль / Vk.com









