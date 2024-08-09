«Город разрушен, трасса усыпана разбитыми машинами». Жительница Курской области рассказала, как бежала с дочкой в Москву

Жители приграничных городов вынуждены были бежать из своих домов в первые сутки после начала обстрела Источник: Алексей Смирнов / T.me, предоставлено героиней материала











В Курской области объявили режим ЧС из-за масштабного удара со стороны украинских военных. После обстрела города Суджа в ночь на 6 августа на приграничных территориях начались бои. По данным местных СМИ, город оккупирован. Как сообщает Минздрав РФ, в результате атак на область пострадали десятки человек.

MSK1.RU поговорил с эвакуировавшейся жительницей приграничного города Суджа Екатериной (имя изменено). Она рассказала, как эвакуировалась на своем автомобиле с трехлетней дочкой и как пытаются выехать из района ее знакомые.

Источник: Городские порталы

— Ночью 6 августа мы спали, утром собирались вести ребенка в детский сад, сами — ехать на работу. Проснулись от очень сильных взрывов. Мощнейших. Были настолько громкие... Близко. Рядом. Это продолжалось часа полтора. Мы дождались, когда немножечко притихнет, и вылетели оттуда пулей с ребенком. Муж до сих пор эвакуируется. Он уехал в другом направлении, — поделилась Екатерина, которой удалось выехать в первые часы после начала обстрела.

У нас остался дома закрытый кот. Мы даже не знали, что не сможем вернуться. Там всё простреливается, город разрушен. Екатерина, жительница города Суджа

По ее словам, никто сначала не понял, что происходит, и многие не среагировали сразу: город давно обстреливали, и жители уже привыкли к прилетам дронов.



— Как бы это ужасно ни звучало, мы привыкли. Да, это тяжело, но в этом можно жить, когда это всё твое, родное: все дома, все улицы... А сейчас ты себя чувствуешь настолько беззащитным. Никто не понимает, сможет ли кто-то вообще когда-нибудь вернуться домой и будет ли куда возвращаться, потому что разбито очень много.

В первые сутки люди эвакуировались из Суджи на своих автомобилях Источник: «СУДЖА РОДНАЯ» / T.me

Знакомые Екатерины присылают видео с обстановкой в городе. Но все они вчерашние — сегодня связи в приграничном районе уже нет, как и электричества. Люди не могут зарядить телефоны. Выехать, как рассказала жительница Суджи, тоже уже не получится.

— Знакомая девочка выезжала из Большого Солдатского (административный центр в Большесолдатском районе Курской области. — Прим. ред.), то есть это далеко достаточно от Суджи. Все пытались выехать уже окольными путями, и вот она выезжала очень далеко от Суджи — но они тоже под обстрел попали. Это было 7 августа днем, и они смогли выехать. Сейчас оттуда невозможно выехать, потому что машины попадают под обстрел, вся трасса усыпана разбитыми машинами.

Знакомая Екатерины выезжала из села в тридцати километрах от Суджи — их машина тоже попала под обстрел Источник: предоставлено героиней материала

Сейчас подмосковные лагеря и санатории готовятся к приезду эвакуированных жителей Курской области, но эвакуировавшиеся самостоятельно, по словам Екатерины, не знают, куда можно обратиться за гуманитарной помощью в Москве.

Пока Екатерина живет у знакомых в Москве, но ей нужна помощь с определением трехлетней дочери в детский сад.

— Я привыкла работать, но я не могу, я сижу сейчас с ребенком. Если бы я могла пристроить ее в детский сад, я бы начала [работать], смогла бы снимать квартиру, — добавила эвакуировавшаяся жительница Суджи. — Не знаю, куда обратиться, здесь [ничего] не понимают.

Я с самого утра пытаюсь дозвониться по всем горячим линиям, и в ответ на меня реагируют, будто я сумасшедшая и несу какой-то ужас. Екатерина, жительница города Суджа