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Происшествия Спецоперация на Украине эксклюзив «Город разрушен, трасса усыпана разбитыми машинами». Жительница Курской области рассказала, как бежала с дочкой в Москву

«Город разрушен, трасса усыпана разбитыми машинами». Жительница Курской области рассказала, как бежала с дочкой в Москву

Публикуем ее честную историю об эвакуации и происходящем на границе

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66 комментариев
Жители приграничных городов вынуждены были бежать из своих домов в первые сутки после начала обстрела

В Курской области объявили режим ЧС из-за масштабного удара со стороны украинских военных. После обстрела города Суджа в ночь на 6 августа на приграничных территориях начались бои. По данным местных СМИ, город оккупирован. Как сообщает Минздрав РФ, в результате атак на область пострадали десятки человек.

MSK1.RU поговорил с эвакуировавшейся жительницей приграничного города Суджа Екатериной (имя изменено). Она рассказала, как эвакуировалась на своем автомобиле с трехлетней дочкой и как пытаются выехать из района ее знакомые.

— Ночью 6 августа мы спали, утром собирались вести ребенка в детский сад, сами — ехать на работу. Проснулись от очень сильных взрывов. Мощнейших. Были настолько громкие... Близко. Рядом. Это продолжалось часа полтора. Мы дождались, когда немножечко притихнет, и вылетели оттуда пулей с ребенком. Муж до сих пор эвакуируется. Он уехал в другом направлении, — поделилась Екатерина, которой удалось выехать в первые часы после начала обстрела.

У нас остался дома закрытый кот. Мы даже не знали, что не сможем вернуться. Там всё простреливается, город разрушен.

По ее словам, никто сначала не понял, что происходит, и многие не среагировали сразу: город давно обстреливали, и жители уже привыкли к прилетам дронов.

— Как бы это ужасно ни звучало, мы привыкли. Да, это тяжело, но в этом можно жить, когда это всё твое, родное: все дома, все улицы... А сейчас ты себя чувствуешь настолько беззащитным. Никто не понимает, сможет ли кто-то вообще когда-нибудь вернуться домой и будет ли куда возвращаться, потому что разбито очень много.

В первые сутки люди эвакуировались из Суджи на своих автомобилях

Знакомые Екатерины присылают видео с обстановкой в городе. Но все они вчерашние — сегодня связи в приграничном районе уже нет, как и электричества. Люди не могут зарядить телефоны. Выехать, как рассказала жительница Суджи, тоже уже не получится.

— Знакомая девочка выезжала из Большого Солдатского (административный центр в Большесолдатском районе Курской области. — Прим. ред.), то есть это далеко достаточно от Суджи. Все пытались выехать уже окольными путями, и вот она выезжала очень далеко от Суджи — но они тоже под обстрел попали. Это было 7 августа днем, и они смогли выехать. Сейчас оттуда невозможно выехать, потому что машины попадают под обстрел, вся трасса усыпана разбитыми машинами.

Знакомая Екатерины выезжала из села в тридцати километрах от Суджи — их машина тоже попала под обстрел

Сейчас подмосковные лагеря и санатории готовятся к приезду эвакуированных жителей Курской области, но эвакуировавшиеся самостоятельно, по словам Екатерины, не знают, куда можно обратиться за гуманитарной помощью в Москве.

Пока Екатерина живет у знакомых в Москве, но ей нужна помощь с определением трехлетней дочери в детский сад.

— Я привыкла работать, но я не могу, я сижу сейчас с ребенком. Если бы я могла пристроить ее в детский сад, я бы начала [работать], смогла бы снимать квартиру, — добавила эвакуировавшаяся жительница Суджи. — Не знаю, куда обратиться, здесь [ничего] не понимают.

Я с самого утра пытаюсь дозвониться по всем горячим линиям, и в ответ на меня реагируют, будто я сумасшедшая и несу какой-то ужас.

По словам Екатерины, в Москве никто не в курсе, что на самом деле происходит, и она не может «добиться никакой поддержки».

Напомним, 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, используя тяжелую технику. В Министерстве обороны рассказали подробности вторжения. Бои на границе продолжаются и сейчас: вот что об этом известно. Обострение в Курской области стало центральной темой заседания президента и правительства: что заявил Владимир Путин.

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Комментарии
66
Инженер1
9 августа 2024, 14:16
25-летний юбилей отмечают ударно.
Гость
9 августа 2024, 13:55
Главное, что успели замедлить Ютуб.
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