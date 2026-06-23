Как выбрать матрас для кровати: краткая и понятная инструкция

Правильно подобранный матрас избавит от боли в спине Источник: GPT

Выбор матраса сводится к четырем важным составляющим: размеру, жесткости, наполнителю и конструкции. Если не промахнуться в этих параметрах, покупка прослужит долго и не навредит спине. Собрали дельные советы от производителя, которые помогут подобрать изделие именно под вас.

Размер и конструкция

Матрас должен точно соответствовать внутреннему периметру кровати, допускается зазор в 3–5 сантиметров, иначе он будет съезжать. Длина подбирается с запасом в 15–20 сантиметров от роста человека.

По конструкции матрасы бывают пружинные и беспружинные. Пружинные (только с независимым блоком) лучше подстраиваются под тело. Беспружинные — из пенополиуретана (ППУ), латекса или мемори-пены (пены с эффектом памяти) — бесшумны и гипоаллергенны.

— Для пары с разницей в весе лучше брать матрас с независимым пружинным блоком — он не передает движения партнера. Если разница очень большая, смотрите модели с усиленным блоком или блоком «Дуэт», — советует совладелица компании — производителя мягкой мебели Валентина Ряпосова.

Как определить жесткость матраса под вес и возраст

Для человека весом 60 килограммов подойдет матрас средней мягкости или мягкий, 60–90 килограммов — средней жесткости, более 90 килограммов — жесткий. Но есть важные нюансы. Для детей и подростков до 21 года, пока формируется позвоночник, подходят только матрасы с жесткостью выше средней. Изделие из пены с эффектом памяти для ребенка не годится. Пожилым, вопреки расхожему мнению, из практики чаще нравятся более жесткие модели.

Если вкусы не совпадают и семья не может прийти к компромиссу, стоит обратить внимание на матрасы с разной жесткостью сторон.

— У нас с мужем так: ему нравится сторона помягче, а мне — чуть пожестче. Мы спим три месяца на одной стороне, три — на другой, — делится Валентина Ряпосова.

При болях в спине правило такое: если болит поясница — мягче, если грудной отдел или шея — жестче. Но перед покупкой лучше проконсультироваться с врачом.

Наполнители для матраса: на что обратить внимание

Кокосовая койра дает жесткость и долговечность, латекс — упругость и гипоаллергенность (служит 5–10 лет), мемори-пена мягко запоминает тело, бюджетный ППУ служит 3–5 лет и не восстанавливает форму при продавливании.

— Крупные производители часто смешивают латекс с дешевым поролоном в неизвестной пропорции и выдают это за новый материал. Я рекомендую использовать исключительно «чистые» составы: только латекс, только пену с эффектом памяти, только ортопедическую пену, — говорит Валентина Ряпосова. — Из этого можно собрать абсолютно любой матрас.

Как правильно проверить матрас в магазине

Лучший способ проверить матрас — полежать на нем 10–15 минут в позе, в которой вы обычно спите, советует Валентина Ряпосова. Позвоночник должен быть прямым, без прогибов.

Не спешите критиковать покупку, если спине дискомфортно в первые дни. Привыкание к новому матрасу занимает от 2 до 5 недель, у всех по-разному. Эксперт приводит показательный пример.

— Мы изготовили жесткий матрас для воспитательницы детского сада: блок независимых пружин, 2 слоя кокоса и 2 сантиметра латекса. Из-за защемления шейных позвонков у нее были сильные мигрени. На новом матрасе всё прошло. Но вот ее супруг, которого не мучали боли в спине, первую неделю спал на диване. Чтобы привыкнуть к изделию, ему потребовалось больше месяца.

Если говорить об уходе, матрас рекомендуется периодически переворачивать — менять положение «голова-ноги» и «верх-низ».