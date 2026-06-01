Взять ипотеку стало еще сложнее: в чем причина

Ипотека становится всё менее доступной: банки не просто реже одобряют заявки, но и заметно снижают суммы кредитов. Еще недавно разрыв между запрошенной и одобренной суммой составлял около 21%, а теперь вырос до трети. При этом доля одобренных обращений упала с 43–51% до 30–37%, по информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Проще говоря, если раньше заемщики в среднем просили 6,1 миллиона рублей, а получали чуть меньше, то сейчас при тех же запросах банки готовы выдать лишь 4,1 миллиона. Разбираемся, что изменилось на рынке ипотечного кредитования.

Почему правила ужесточились

У такой тенденции есть несколько причин. Во‑первых, жилье заметно подорожало: за 2025 год цены выросли примерно на 9%, что вдвое обгоняет инфляцию. Людям нужны кредиты побольше, а банки, наоборот, стараются не рисковать.

Во‑вторых, банки теперь оценивают заемщиков жестче. Даже если вы берете ипотеку по льготной программе, вас проверяют так, будто кредит выдается на обычных рыночных условиях. Из‑за этого максимальная сумма ссуды снижается.

Еще один важный момент — первоначальный взнос. Если он меньше 20–30% от стоимости квартиры, банк видит в этом риск и может отказать или уменьшить одобренную сумму, пишут «Известия».

Большое значение имеет и то, сколько денег у вас уже уходит на выплаты по кредитам. Если на долги приходится больше 80% дохода, шансы получить ипотеку почти нулевые. Даже если этот показатель находится в диапазоне 50–80%, банк может насторожиться.

К тому же банки видят, что люди всё чаще задерживают платежи, и потому ещё сильнее ужесточают правила. А с 2026 года добавились новые ограничения:

по семейной ипотеке теперь оба супруга должны быть созаемщиками, а значит, взять несколько льготных кредитов на семью уже не получится;

С 1 апреля 2026 года для ипотеки нужен подтвержденный «белый» доход — это усложняет задачу для ИП, самозанятых и фрилансеров, чьи официальные зарплаты часто ниже реальных.

Что делать, если банк дал меньше

Если вам одобрили меньшую сумму, не стоит отчаиваться. Есть несколько способов решить проблему:

найдите созаемщика. Если к заявке присоединится человек с хорошим доходом, банк может одобрить большую сумму;

подайте заявки в несколько банков. Так вы сможете сравнить условия и выбрать самый выгодный вариант;

подтвердите дополнительные доходы или увеличьте первоначальный взнос — это повысит доверие банка;

накопите больше денег и отложите покупку на время. Чем больше вы внесете сразу, тем меньше придется брать в долг, а значит, шансы на одобрение вырастут;

закройте старые кредиты и карты. Даже если вы не пользуетесь кредиткой, банк учитывает ее лимит при расчете вашей долговой нагрузки;

увеличьте срок ипотеки. Ежемесячный платеж станет меньше, а банк с большей вероятностью одобрит нужную сумму.