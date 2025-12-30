«Никаких огромных лошадей». Какой декор на праздничном столе понравится символу 2026 года: советы дизайнеров и блогеров

Многие верят: как год встретишь, так его и проведешь, поэтому придерживаются символики, цвета и следят, чтобы ничем не разозлить покровителя грядущего года. NGS.RU узнал, как украсить новогодний стол для Огненной Лошади. Эксперты советуют отказаться от вычурности и отдать предпочтение минимализму с яркими элементами.
Советы экспертов
Декоратор Инна Морозова считает, что для Огненной Лошади декор стола должен быть не демонстративным, но в то же время ярким. При сервировке стоит учитывать цвета, можно добавить символику года, но не перегружать пространство.
«Основная палитра этого года строится вокруг теплых, живых оттенков: красного, терракотового, охристого, медного и бронзового. Эти цвета ассоциируются с энергией, движением и домашним теплом, но использовать их лучше дозированно, как акценты, а не как основной фон», — объясняет декоратор.
Самый удачный вариант — спокойная база из молочных, бежевых или серых оттенков, натурального текстиля и дерева. На фоне таких цветов огненные детали будут выглядеть более благородно и не перегрузят стол.
Красный цвет в 2026 году считается символом силы и удачи, поэтому он уместен в салфетках, свечах, декоративных лентах, тонкой каемке на посуде. Полностью красная скатерть или обилие ярких предметов могут сделать сервировку визуально тяжелой.
В декоре лучше делать ставку на металл с матовой фактурой: медь, бронзу, теплое золото без глянца. Холодное серебро и чрезмерный блеск в этом году менее актуальны.
«Хорошо работают природные элементы: хвоя, сухие ветки, шишки, древесная кора, минималистичные композиции с добавлением красных ягод. Никаких огромных лошадей на стол лучше не ставить, — подчеркнула декоратор. — Отдельное внимание стоит уделить свету: теплые свечи визуально усиливают огненную палитру».
При сервировке важно помнить, что декор не должен мешать еде и общению. Антитрендом в 2026 году эксперт называет перегруженные композиции, высокие центральные элементы и слишком новогоднюю символику.
Дизайнер интерьеров Мария Мохова отметила, что строгих правил в сервировке стола нет — можно делать так, как вам нравится. Но если же вы планируете следовать трендам, то стоит присмотреться к ритму, который задает нам Огненная Лошадь. Например, животное ассоциируется с энергией, движением, а значит, стол не должен быть перегруженным и статичным. Важно, чтобы сервировка поддерживала движение: было удобно передавать блюда и свободно жестикулировать, не задевая декор.
Хороший прием — работать слоями, объяснила дизайнер. Стол можно застелить ровной скатертью или положить дорожку. Сверху симметрично расставить посуду базовых цветов. И только в конце добавить цвет, причем дозированно. Для 2026 года это терракота, медь, темно-красный, оттенки обожженной глины.
«В сервировке важно отказаться от показных центральных композиций. В интерьере мы давно ушли от объектов, которые мешают функции, и стол не исключение, — заметила Мария Мохова. — Лучше несколько низких акцентов, выстроенных по линии, чем один кричащий элемент, закрывающий половину стола. Свечи логично распределять ритмом, а не собирать в одну точку».
Символикой года на столе может стать фигурка лошади, свечи красного цвета или зажимы в виде лошадок на салфетках. От массивных декораций лучше отказаться.
Что предлагают блогеры
На просторах интернета большое количество вариаций украшения новогоднего стола. В целом, блогеры придерживаются тренда на минимализм и яркие акценты. Некоторые вместо объемных композиций на столе предлагают украсить люстру над ним — так декор не будет мешать застолью.
Например, можно использовать еловые ветки — они могут быть как настоящими, так и искусственными. На веточки можно добавить елочные игрушки в красном цвете и гирлянду, а на сам стол разложить ягоды брусники.
Небольшую композицию на стол можно изготовить и своими руками: просунув в поролон, обернутый вокруг подсвечника, искусственные ветки. Также можно добавить сверху елочные игрушки и коробочки хлопка. Получается просто и со вкусом.
И еще один вариант сервировки стола от блогера. Для украшения можно выбрать белые тарелки на серебряной подложке, в середину уложить искусственную веточку брусники по всей длине стола и выставить свечи разной высоты, чтобы создать динамику, о которой так много говорят в год Огненной Лошади. Вместо привычных салфеток на тарелки можно уложить красные банты, чтобы добавить праздничного настроения.
Недавно НГС собрал подборку тематических украшений на Новый год, которые можно смастерить своими руками. Смотрите семь несложных вариантов, как украсить дом или квартиру — в материале.