«Никаких огромных лошадей». Какой декор на праздничном столе понравится символу 2026 года: советы дизайнеров и блогеров

«Никаких огромных лошадей». Какой декор на праздничном столе понравится символу 2026 года: советы дизайнеров и блогеров

Рассказываем, как привлечь удачу в год Огненной Лошади и не переборщить с сервировкой

274
В этот раз стоит присмотреться к красному цвету | Источник: pankovanna_life, anaradesign, svetlana_averkina / TikTokВ этот раз стоит присмотреться к красному цвету | Источник: pankovanna_life, anaradesign, svetlana_averkina / TikTok

В этот раз стоит присмотреться к красному цвету

Источник:

pankovanna_life, anaradesign, svetlana_averkina / TikTok

Многие верят: как год встретишь, так его и проведешь, поэтому придерживаются символики, цвета и следят, чтобы ничем не разозлить покровителя грядущего года. NGS.RU узнал, как украсить новогодний стол для Огненной Лошади. Эксперты советуют отказаться от вычурности и отдать предпочтение минимализму с яркими элементами.

Советы экспертов

Декоратор Инна Морозова считает, что для Огненной Лошади декор стола должен быть не демонстративным, но в то же время ярким. При сервировке стоит учитывать цвета, можно добавить символику года, но не перегружать пространство.

«Основная палитра этого года строится вокруг теплых, живых оттенков: красного, терракотового, охристого, медного и бронзового. Эти цвета ассоциируются с энергией, движением и домашним теплом, но использовать их лучше дозированно, как акценты, а не как основной фон», — объясняет декоратор.

Самый удачный вариант — спокойная база из молочных, бежевых или серых оттенков, натурального текстиля и дерева. На фоне таких цветов огненные детали будут выглядеть более благородно и не перегрузят стол.

В декоре лучше остановиться на спокойных оттенках и ярких элементах | Источник: anaradesign / TikTokВ декоре лучше остановиться на спокойных оттенках и ярких элементах | Источник: anaradesign / TikTok

В декоре лучше остановиться на спокойных оттенках и ярких элементах

Источник:

anaradesign / TikTok

Красный цвет в 2026 году считается символом силы и удачи, поэтому он уместен в салфетках, свечах, декоративных лентах, тонкой каемке на посуде. Полностью красная скатерть или обилие ярких предметов могут сделать сервировку визуально тяжелой.

В декоре лучше делать ставку на металл с матовой фактурой: медь, бронзу, теплое золото без глянца. Холодное серебро и чрезмерный блеск в этом году менее актуальны.

«Хорошо работают природные элементы: хвоя, сухие ветки, шишки, древесная кора, минималистичные композиции с добавлением красных ягод. Никаких огромных лошадей на стол лучше не ставить, — подчеркнула декоратор. — Отдельное внимание стоит уделить свету: теплые свечи визуально усиливают огненную палитру».

При сервировке важно помнить, что декор не должен мешать еде и общению. Антитрендом в 2026 году эксперт называет перегруженные композиции, высокие центральные элементы и слишком новогоднюю символику.

В этом году стоит обратить внимание на оранжевый цвет, а серебристые приборы заменить на золотистые | Источник: Елизавета Горячева / NGS.RUВ этом году стоит обратить внимание на оранжевый цвет, а серебристые приборы заменить на золотистые | Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU

В этом году стоит обратить внимание на оранжевый цвет, а серебристые приборы заменить на золотистые

Источник:

Елизавета Горячева / NGS.RU

Дизайнер интерьеров Мария Мохова отметила, что строгих правил в сервировке стола нет — можно делать так, как вам нравится. Но если же вы планируете следовать трендам, то стоит присмотреться к ритму, который задает нам Огненная Лошадь. Например, животное ассоциируется с энергией, движением, а значит, стол не должен быть перегруженным и статичным. Важно, чтобы сервировка поддерживала движение: было удобно передавать блюда и свободно жестикулировать, не задевая декор.

Хороший прием — работать слоями, объяснила дизайнер. Стол можно застелить ровной скатертью или положить дорожку. Сверху симметрично расставить посуду базовых цветов. И только в конце добавить цвет, причем дозированно. Для 2026 года это терракота, медь, темно-красный, оттенки обожженной глины.

«В сервировке важно отказаться от показных центральных композиций. В интерьере мы давно ушли от объектов, которые мешают функции, и стол не исключение, — заметила Мария Мохова. — Лучше несколько низких акцентов, выстроенных по линии, чем один кричащий элемент, закрывающий половину стола. Свечи логично распределять ритмом, а не собирать в одну точку».

Символикой года на столе может стать фигурка лошади, свечи красного цвета или зажимы в виде лошадок на салфетках. От массивных декораций лучше отказаться.

Что предлагают блогеры

На просторах интернета большое количество вариаций украшения новогоднего стола. В целом, блогеры придерживаются тренда на минимализм и яркие акценты. Некоторые вместо объемных композиций на столе предлагают украсить люстру над ним — так декор не будет мешать застолью.

Например, можно использовать еловые ветки — они могут быть как настоящими, так и искусственными. На веточки можно добавить елочные игрушки в красном цвете и гирлянду, а на сам стол разложить ягоды брусники.

Так может выглядеть один из вариантов декора праздничного стола — с цветными акцентами

Источник:

pankovanna_life / TikTok

Небольшую композицию на стол можно изготовить и своими руками: просунув в поролон, обернутый вокруг подсвечника, искусственные ветки. Также можно добавить сверху елочные игрушки и коробочки хлопка. Получается просто и со вкусом.

Новогоднюю композицию для праздничного стола сделать самому не так сложно

Источник:

viksatwix0 / TikTok

И еще один вариант сервировки стола от блогера. Для украшения можно выбрать белые тарелки на серебряной подложке, в середину уложить искусственную веточку брусники по всей длине стола и выставить свечи разной высоты, чтобы создать динамику, о которой так много говорят в год Огненной Лошади. Вместо привычных салфеток на тарелки можно уложить красные банты, чтобы добавить праздничного настроения.

Динамику позволят создать свечи разной высоты

Источник:

svetlana_averkina / TikTok

Недавно НГС собрал подборку тематических украшений на Новый год, которые можно смастерить своими руками. Смотрите семь несложных вариантов, как украсить дом или квартиру — в материале.

Елизавета Горячева
Елизавета Горячева
Младший редактор
