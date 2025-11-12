НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Все домовые чаты в России переведут в одно приложение — какое?

Чат нужно создать до конца года

1 974
Инициатива охватит почти миллион многоквартирных домов по всей стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUИнициатива охватит почти миллион многоквартирных домов по всей стране | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Инициатива охватит почти миллион многоквартирных домов по всей стране

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный чат в мессенджере MAX. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера MAX в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года», — цитирует РИА Новости слова министра.

По его словам, эта инициатива коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.

Нужно ли чаты переводить в MAX?

Да
Нет

Ранее новую возможность национального мессенджера MAX представили на «Финополисе-2025». Речь идет о создании «Цифрового ID» по водительскому удостоверению через «Госуслуги».

Еще пользователей MAX хотят защитить от телефонных мошенников. В августе этого года мессенджер совместно «Лабораторией Касперского» интегрировал новую технологию безопасности. Речь идет про систему проверки номеров Kaspersky Who Calls. Она показывает название организации и категорию звонящего, а также предупреждает о подозрительных контактах.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Чат Дом MAX Сосед
Комментарии
6
JayroslavMudryi
20 часов
Ума палата, да ключ от неё потерян
Гость
18 часов
Вроде как МАХ добровольное приложение? Поскольку МАХ является коммерческим приложением -принуждение (явное или скрытое) является нарушением российского законодательства . Как минимум двух законов " О правах потребителей" и антимонопольного
Читать все комментарии
