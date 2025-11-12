Все домовые чаты в России переведут в одно приложение — какое?

До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный чат в мессенджере MAX. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера MAX в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года», — цитирует РИА Новости слова министра.
По его словам, эта инициатива коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.
Нужно ли чаты переводить в MAX?
Ранее новую возможность национального мессенджера MAX представили на «Финополисе-2025». Речь идет о создании «Цифрового ID» по водительскому удостоверению через «Госуслуги».
Еще пользователей MAX хотят защитить от телефонных мошенников. В августе этого года мессенджер совместно «Лабораторией Касперского» интегрировал новую технологию безопасности. Речь идет про систему проверки номеров Kaspersky Who Calls. Она показывает название организации и категорию звонящего, а также предупреждает о подозрительных контактах.