Все домовые чаты в России переведут в одно приложение — какое?

Инициатива охватит почти миллион многоквартирных домов по всей стране Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный чат в мессенджере MAX. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

«Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера MAX в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года», — цитирует РИА Новости слова министра.

По его словам, эта инициатива коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.

Ранее новую возможность национального мессенджера MAX представили на «Финополисе-2025». Речь идет о создании «Цифрового ID» по водительскому удостоверению через «Госуслуги».