Как подорожает электроэнергия в 2026 году: расчеты от ФАС

Электричество подорожает в следующем году

Самые высокие тарифы ожидаются на Чукотке | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСамые высокие тарифы ожидаются на Чукотке | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Самые высокие тарифы ожидаются на Чукотке

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

В 2026 году россиян ждет заметное повышение тарифов на электроэнергию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа, который устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в следующем году.

Как следует из документа, тарифы на электричество в 2026 году повысят с 1 октября, а до этого будут действовать тарифы, установленные с 1 июля 2025 года. Для большинства регионов страны рост составит 10,8–10,9%. Исключение — новые регионы. В ЛНР и ДНР, как следует из данных ФАС, допускается повышение тарифов на 50%.

Однако, как отмечают аналитики, даже после такого скачка тарифы в ЛНР и ДНР останутся одними из самых низких в России — около 2,8 рубля за киловатт-час.

Где будет самая дорогая и самая дешевая электроэнергия?

Самые высокие тарифы традиционно ожидаются на Чукотке (около 12,6 рубля), в Якутии (10,7 рубля), а также в Московской области (9,1 рубля) и самой Москве (8,7 рубля).

Самое дешевое электричество по-прежнему будет в Иркутской области, где цена за киловатт-час составит меньше 2 рублей.

С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию для населения были проиндексированы на 12,6%. Несмотря на повышение цен, есть некоторые хитрости, которые помогут сберечь деньги. О них мы рассказали в нашем материале.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Комментарии
10
Гость
1 час
Власть не способна сдерживать цены на тарифы ЖКХ, власть не способна защитить свое государство и своих граждан России, власть не способна сдержать цены на продукты питания, также власть не способна контактировать чиновников на местах которые грабят город золотого кольца в Ярославле
Гость
1 час
Власть способна только воровать деньги
