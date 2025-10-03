Как подорожает электроэнергия в 2026 году: расчеты от ФАС

Самые высокие тарифы ожидаются на Чукотке Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В 2026 году россиян ждет заметное повышение тарифов на электроэнергию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа, который устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в следующем году.

Как следует из документа, тарифы на электричество в 2026 году повысят с 1 октября, а до этого будут действовать тарифы, установленные с 1 июля 2025 года. Для большинства регионов страны рост составит 10,8–10,9%. Исключение — новые регионы. В ЛНР и ДНР, как следует из данных ФАС, допускается повышение тарифов на 50%.

Однако, как отмечают аналитики, даже после такого скачка тарифы в ЛНР и ДНР останутся одними из самых низких в России — около 2,8 рубля за киловатт-час.

Где будет самая дорогая и самая дешевая электроэнергия?

Самые высокие тарифы традиционно ожидаются на Чукотке (около 12,6 рубля), в Якутии (10,7 рубля), а также в Московской области (9,1 рубля) и самой Москве (8,7 рубля).

Самое дешевое электричество по-прежнему будет в Иркутской области, где цена за киловатт-час составит меньше 2 рублей.