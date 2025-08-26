Как стрясти с управляющей компании деньги: способы, благодаря которым можно вернуть миллионы

Иногда квитанции шокируют и возмущают жильцов Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Россияне вправе требовать от управляющих компаний перерасчет платежей или компенсацию, если услуги ЖКХ оказываются некачественно или не в полном объеме. Об этом напомнил эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь в разговоре с изданием «Аргументы и Факты». Однако не все нарушения позволяют вернуть деньги — важно различать, за что можно получить перерасчет, а за что лишь заставить УК устранить недостатки.

Когда можно требовать перерасчет

Некачественные коммунальные услуги: например, если температура горячей воды ниже нормы, зимой в квартире холоднее +18°C или воду и электричество отключали без предупреждения. Некачественное содержание дома: не проводится уборка подъездов, если она прописана в договоре (или проводится реже указанной нормы), долгое время не меняют перегоревшие лампочки, не ремонтируют лифты и подъездное освещение.

Доказать такие нарушения проще, если жалоба коллективная — тогда УК сложнее игнорировать претензии, пояснил Бондарь.

Когда можно добиться только устранения нарушений без компенсации

Некоторые обязательства управляющих компаний не дают права на перерасчет, но жильцы могут добиться их выполнения через жалобы в контролирующие органы. Например:

Грязные стены и фасады — УК должна оперативно удалять надписи и рекламу;

Перерасход электроэнергии — если в доме старая проводка или неэкономные светильники, компания обязана разработать меры по энергосбережению;

Нарушение сроков информирования — УК должна отчитываться о своей работе перед жильцами минимум раз в год.

За подобные нарушения управляющую компанию могут оштрафовать (до 30 тысяч рублей), но жильцы вряд ли получат компенсацию. Тем не менее, официальная жалоба в Госжилинспекцию может заставить УК исправить ситуацию.

Когда управляющая компания не обязана платить

Не все проблемы в доме можно решить за счет управляющей компании — в некоторых случаях жильцам придется действовать самостоятельно или через общее собрание собственников. Дмитрий Бондарь объясняет, в каких ситуациях требовать компенсацию от УК бесполезно.

Вопросы капитального ремонта Если в доме старый лифт, обветшалый фасад или изношенные трубы, требовать от УК немедленного ремонта бессмысленно. Эти работы относятся к капитальным и финансируются либо за счет взносов собственников, либо через регионального оператора капремонта. УК здесь лишь подрядчик — она выполняет работы, но не обязана их оплачивать. Решение о запуске капремонта принимается на общем собрании жильцов. Благоустройство сверх минимума По закону управляющая компания обязана содержать только базовые элементы придомовой территории: убирать мусор, косить траву, следить за состоянием дорожек. Но если жильцы хотят новую детскую площадку, клумбы с розами или шлагбаум, это уже допуслуги. Их можно заказать, но только через собрание собственников и за отдельную плату. Все, что внутри квартиры — ваша зона ответственности УК обслуживает только общедомовое имущество: инженерные коммуникации, несущие конструкции, фасад, крыша. Если прорвало трубу в вашей квартире или сломался смеситель — ремонтировать это придется за свой счет.

Как взыскать деньги с УК

«Если говорим о некачественных услугах, например, о чуть теплых батареях или грязных подъездах, и управляющая компания не делает перерасчет, то нужно идти в суд. Помимо основной суммы, по закону о защите прав потребителей с УК взыщут штраф в пользу жильца. Сейчас это 50% от присужденного, но предлагают на законодательном уровне сделать 100%. За перенесенные неудобства можно также попросить компенсацию морального вреда, но суды обычно присуждают за это не так много — до 15 тысяч рублей. Главная цель здесь — добиться справедливости, а не разбогатеть» — рассказал Дмитрий Бондарь.

В каких случаях можно рассчитывать на крупные выплаты

Если по вине управляющей компании пострадало имущество или здоровье жильцов, суммы компенсаций могут достигать серьезных размеров — от сотен тысяч до миллионов рублей. Однако для этого потребуется документальное подтверждение ущерба, отметил эксперт.

«Классический пример — потоп из-за прорвавшегося общедомового стояка, который испортил дорогой ремонт и мебель. Или падение сосульки на автомобиль. Стоимость ремонта дорогого автомобиля может легко составить 500 тысяч рублей и выше. А если по вине управляющей компании произошел пожар из-за неисправной электропроводки, отвечать ей придется перед всеми пострадавшими», — резюмировал Бондарь.

Он привел несколько реальных примеров, когда жильцам удалось отсудить крупные суммы. Так, в Воронеже женщине выплатили 650 000 рублей после того, как квартиру несколько раз затопило из-за протекающей крыши. УК игнорировала проблему, но суд встал на сторону жительницы. А в Санкт-Петербурге семья отсудила 5,3 млн рублей после того, как постоянные протечки привели к появлению плесени и испортили ремонт. Людям пришлось на год съехать в съемное жилье.