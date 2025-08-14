НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Мой дом Инструкция «Ценник конский за простейшие работы». Как аферисты разводят россиян под видом ремонта техники

«Ценник конский за простейшие работы». Как аферисты разводят россиян под видом ремонта техники

Дали советы, как не стать жертвой нечестных работников

Прежде чем вызывать специалиста, проверьте отзывы | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Прежде чем вызывать специалиста, проверьте отзывы

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Ежедневно множество россиян становятся жертвами обмана, полагаясь на «экспертов» из интернета. Люди в момент поломки бытовой техники или коммунальной катастрофы звонят по непроверенным номерам телефонов и переходят по ненадежным сайтам. Вот реальный случай, который произошел у одного из читателей E1.RU: «Когда был в командировке, дома сломалась стиралка, жена решила взять всё в свои руки и на сайте объявлений нашла специалиста. Приехал мастер, который звонил уже с другого номера, просил 12 тысяч за ремонт, пришел через 2 дня, поменял какую-то деталь, только вышел за порог, как потекла машинка в момент. Жена пыталась перезвонить на номер мастера, но он вел в никуда, позвонила на второй номер, который был первоначальный, там вообще оказался кол-центр, и они были без понятия, какой вообще специалист к ней пришел».

В итоге выяснилось, что мастер за 12 тысяч поменял в машинке деталь, которая, как объясняет екатеринбуржец, стоит 750 рублей. При этом никаких документов и чеков специалист не выдал.

Журналист редакции Е1.RU обратилcz к Мильчакову Александру — председателю Общества защиты прав потребителей Свердловской области, и узнал, как работают аферисты в сфере ремонта и что делать, чтобы не оказаться среди их жертв.

Как защитить себя?

Прежде чем вызывать специалиста, нужно узнать наименование организации и проверить отзывы. Те, кто уже вышел на мошенников, вряд ли будут сдерживать себя в выражениях. Проверка отзывов — это самый быстрый способ узнать, является ли организация честной. Еще один способ — проверить ИП, соответствует ли оно этой конторе. Нет? Значит, вы, скорее всего, вышли на мошенников.

Специалист не может быть специалистом без подтверждения его квалификации — у мастера должны быть сертификаты по прохождению курсов, специальное образование, диплом. Важно узнать у мастера или организации, являются ли их специалисты компетентными.

Если не предоставляют информацию о себе — скорее всего, мошенники. Их цель — не ремонт, а заработок.

Мильчаков Александр

председатель Общества защиты прав потребителей Свердловской области

В открытых источниках существуют специальные реестры, в которых легко можно проверить некоторых экспертов. Не стоит доверять телефонам в газете и первым ссылкам в открытых источниках, хорошие сервисные центры авторизованы у официальных дилеров и не так агрессивно себя рекламируют.

По возможности не стоит вызывать мастеров на дом, лучше съездить в сервисный центр и быть уверенным в том, что вашу бытовую технику не увезут продавать на запчасти.

Как защитить свои права?

Важно обращаться к таким сервисным центрам, которые на рынке уже давно, у которых есть свой офис. При оплате должен обязательно быть договор или кассовый чек, подтверждающий, что они получили средства.

«Нормальные сервисные центры не будут принимать деньги на карту и выдавать квитанции, нужно учитывать и запрашивать договор с реквизитами компании, где указано, что за организация, а не просто какой-то „Евгений“. Они должны давать гарантии на данную работу, должна быть организация, куда можно направить заявление или куда-то обратиться», — рассказывает Мильчаков Александр.

Как выявить мошенника?

«Слишком добрый, навязывает допуслуги, входит в доверие. Ценник обычно конский за простейшие работы», — объясняет мастер по ремонту бытовой техники Ильфат.

Аферисты не дают никаких гарантий, они приезжают, ставят человека перед фактом и дают чек на оплату. Часто мошенники просят предоплату за свои услуги, о чем они не предупреждали заранее. Мошенники лишь делают вид, что они чем-то заняты, также они могут придумать дополнительные поломки или завысить цену, чтобы больше на вас заработать. К примеру, одна из самых частых поломок в посудомоечной машине — неисправность датчика воды, цена его замены в среднем не больше 5000 рублей, в зависимости от модели. Аферисты же просят гораздо больше.

Что делать если попал на мошенников?

«К сожалению, если нет внятного договора, что за организация, и передали деньги какому-то „Ивану“, необходимо обращаться в полицию, запросить информацию в банке или в налоговой, или у оператора связи запросить абонента. Во все инстанции подать. В последующем обращаться к юристу, чтобы составить иск в суд по факту „неосновательного обогащения“», — уточняет Мильчакову Александру.

Главное, помните: мошенники, которые ходили по квартирам, были всегда, и никто от них не защищен, поэтому стоит позаботиться о своей безопасности заранее.

Так, мы рассказывали, каким образом взламывают аккаунты на «Госуслугах». А что делать, если вас всё же взломали, читайте в нашей инструкции.

Все материалы о разных способах обмана мы собираем в специальном разделе.

ПО ТЕМЕ
Егор Елишев
Внештатный корреспондент
Мошенник Ремонт Техника Аферист Обман
Комментарии
