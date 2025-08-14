«Ценник конский за простейшие работы». Как аферисты разводят россиян под видом ремонта техники

Прежде чем вызывать специалиста, проверьте отзывы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ежедневно множество россиян становятся жертвами обмана, полагаясь на «экспертов» из интернета. Люди в момент поломки бытовой техники или коммунальной катастрофы звонят по непроверенным номерам телефонов и переходят по ненадежным сайтам. Вот реальный случай, который произошел у одного из читателей E1.RU: «Когда был в командировке, дома сломалась стиралка, жена решила взять всё в свои руки и на сайте объявлений нашла специалиста. Приехал мастер, который звонил уже с другого номера, просил 12 тысяч за ремонт, пришел через 2 дня, поменял какую-то деталь, только вышел за порог, как потекла машинка в момент. Жена пыталась перезвонить на номер мастера, но он вел в никуда, позвонила на второй номер, который был первоначальный, там вообще оказался кол-центр, и они были без понятия, какой вообще специалист к ней пришел».

В итоге выяснилось, что мастер за 12 тысяч поменял в машинке деталь, которая, как объясняет екатеринбуржец, стоит 750 рублей. При этом никаких документов и чеков специалист не выдал.

Журналист редакции Е1.RU обратилcz к Мильчакову Александру — председателю Общества защиты прав потребителей Свердловской области, и узнал, как работают аферисты в сфере ремонта и что делать, чтобы не оказаться среди их жертв.

Как защитить себя?

Прежде чем вызывать специалиста, нужно узнать наименование организации и проверить отзывы. Те, кто уже вышел на мошенников, вряд ли будут сдерживать себя в выражениях. Проверка отзывов — это самый быстрый способ узнать, является ли организация честной. Еще один способ — проверить ИП, соответствует ли оно этой конторе. Нет? Значит, вы, скорее всего, вышли на мошенников.

Специалист не может быть специалистом без подтверждения его квалификации — у мастера должны быть сертификаты по прохождению курсов, специальное образование, диплом. Важно узнать у мастера или организации, являются ли их специалисты компетентными.

Если не предоставляют информацию о себе — скорее всего, мошенники. Их цель — не ремонт, а заработок. Мильчаков Александр председатель Общества защиты прав потребителей Свердловской области

В открытых источниках существуют специальные реестры, в которых легко можно проверить некоторых экспертов. Не стоит доверять телефонам в газете и первым ссылкам в открытых источниках, хорошие сервисные центры авторизованы у официальных дилеров и не так агрессивно себя рекламируют.

По возможности не стоит вызывать мастеров на дом, лучше съездить в сервисный центр и быть уверенным в том, что вашу бытовую технику не увезут продавать на запчасти.

Как защитить свои права?

Важно обращаться к таким сервисным центрам, которые на рынке уже давно, у которых есть свой офис. При оплате должен обязательно быть договор или кассовый чек, подтверждающий, что они получили средства.

«Нормальные сервисные центры не будут принимать деньги на карту и выдавать квитанции, нужно учитывать и запрашивать договор с реквизитами компании, где указано, что за организация, а не просто какой-то „Евгений“. Они должны давать гарантии на данную работу, должна быть организация, куда можно направить заявление или куда-то обратиться», — рассказывает Мильчаков Александр.

Как выявить мошенника?

«Слишком добрый, навязывает допуслуги, входит в доверие. Ценник обычно конский за простейшие работы», — объясняет мастер по ремонту бытовой техники Ильфат.

Аферисты не дают никаких гарантий, они приезжают, ставят человека перед фактом и дают чек на оплату. Часто мошенники просят предоплату за свои услуги, о чем они не предупреждали заранее. Мошенники лишь делают вид, что они чем-то заняты, также они могут придумать дополнительные поломки или завысить цену, чтобы больше на вас заработать. К примеру, одна из самых частых поломок в посудомоечной машине — неисправность датчика воды, цена его замены в среднем не больше 5000 рублей, в зависимости от модели. Аферисты же просят гораздо больше.

Что делать если попал на мошенников?

«К сожалению, если нет внятного договора, что за организация, и передали деньги какому-то „Ивану“, необходимо обращаться в полицию, запросить информацию в банке или в налоговой, или у оператора связи запросить абонента. Во все инстанции подать. В последующем обращаться к юристу, чтобы составить иск в суд по факту „неосновательного обогащения“», — уточняет Мильчакову Александру.

Главное, помните : мошенники, которые ходили по квартирам, были всегда, и никто от них не защищен, поэтому стоит позаботиться о своей безопасности заранее.