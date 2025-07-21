«Одни понты»: Ксения Бородина показала свою квартиру за 80 миллионов

Кроме квартиры, у Ксении есть роскошный особняк, где они живут вместе с Николаем Сердюковым Источник: borodylia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не успела Ксения Бородина вернуться из свадебного путешествия и распаковать чемоданы, как решила похвастаться семейным гнездышком перед своими подписчиками. Московскую квартиру за 80 миллионов Бородина купила летом 2024 года. Сейчас Ксения вместе с дочками и мужем останавливаются в апартаментах, только когда появляются дела в городе, а всё остальное время проводит в особняке в Павловых Озерах. Но даже для редких визитов ведущая не поскупилась на интерьер.

Квартира находятся в элитном жилом комплексе «Поклонная гора, 9». Из окон Бородина любуется видами на «Москва-сити» и Поклонную гору.

Источник: Ксения Бородина / T.me

Столовая, кухня и гостиная в квартире объединены в одно пространство. Во время рум-тура Ксения сразу объяснила, почему решила сделать такую планировку:

— Большая кухня не нужна была в этой квартире, я считаю, этого достаточно.

Источник: Ксения Бородина / T.me

Обеденных зон сразу две: большой белый стол под оригинальной люстрой в виде пузырей и небольшой барный с четырьмя кожаными стульями. На кухне всю технику, кроме духовки, ведущая спрятала, и с первого взгляда и не скажешь, что все однотипные шкафы на самом деле — холодильник, морозильник и посудомоечная машина.

Источник: Ксения Бородина / T.me

В квартире оборудовано три туалета: для гостей, для Ксении с Николаем и отдельный для ее дочек.

Источник: Ксения Бородина / T.me

Источник: Ксения Бородина / T.me

У двух дочерей Ксении общая комната. Ведущая оформила ее в розово-белых тонах. В пространстве ничего лишнего: две кровати и прикроватные тумбочки к ним, туалетный столик, встроенные полки в пыльно-розовых оттенках и плазменный телевизор.

Источник: Ксения Бородина / T.me

— Я не могу назвать ее детской, потому что кто-то очень взрослый в этой комнате. Но мне кажется, это самая сладкая комната в квартире, — описывает Ксения.

Самое любимое место Бородиной — спальня в кофейно-молочных цветах.

— Она должна была быть очень уютной, собственно говоря, так и получилось, — поделилась Ксения.

Источник: Ксения Бородина / T.me

Несмотря на любовь, вещей Бородиной в комнате практически не видно: на пустых полках, которых в комнате немало, одиноко стоит лишь одна фотография с регистрации брака Ксении и Николая, и больше ничего.

На фоне минималистичного интерьера особенно выделяется белоснежная люстра, оформленная в виде гнезда из перьев птиц.

Источник: Ксения Бородина / T.me

Среди поклонников Бородиной не все оценили ее квартиру. Некоторым она показалась слишком безжизненной и похожей на гостиницу, а другие посчитали, что ведущая переплатила и апартаменты совсем не выглядит на свою стоимость.

— Один в один номер в турецком отеле. Причем в не самом современном. 5 звезд из 2010 года. Если для такого надо дизайнера нанимать, то дизайнеры хорошо устроились, — описали рум-тур.

— Не очень рационально распределено пространство. Маленькая комната для 2 подростков и при этом 3 санузла и 2 стола (2 обеденные зоны), — подмечают в комментариях.

— Не впечатлило. Квартира неуютная и серая, глазу не за что зацепиться. Либо у Бородиной со вкусом проблемы, либо нанятый дизайнер бездарна, — пишут под рум-туром.

— Ну средненько, дизайнер так себе. Банально, скучно. Сейчас столько интересной мебели, плитки, сантехники, предметов декора — среди всего этого многообразия выбрали серость и унылые оттенки.

— Я думала, там квартира, а там квартиренка, да, вид роскошный на город. Вот эти люстры из перьев, кровати из ДСП — на 80 миллионов не тянет. Одни понты, — разочарованы поклонники.