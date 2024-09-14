«Не смотрите на соседа»: опытная дачница рассказала о лайфхаках, упрощающих уход за участком

Оксана Морозова выиграла в программе «Четыре дачи» Источник: Кирилл Поверинов











Лучшая дачница Золотого кольца России Оксана Морозова поделилась лайфхаками, как иметь красивый участок, не горбатясь на нем с утра и до ночи. Формулу счастливой дачной жизни она вывела на собственном опыте.

38-летняя Оксана Морозова уже 13 лет живет с мужем и дочерью в маленькой деревеньке Седельницы Ярославской области. В 2023 году она стала победительницей выпуска программы «Четыре дачи» (16+) на телеканале «Пятница», где состязались дачники из разных регионов Золотого кольца России. На даче у Оксаны живут павлины, эму, тайские шелковые курочки. Да и сам участок выглядит потрясающе — он красивый, ухоженный, яркий. При этом на уход за ним хозяева тратят минимум сил и средств.

Оксана Морозова рассказала, какие приемы делают ее дачную жизнь более легкой.

Использование простых в уходе растений

На участке лучшая дачница Золотого кольца России старается высаживать растения, которые просты в уходе. Это хосты, лилейники, ели, туи.

Оксана советует сажать простые в уходе растения Источник: Кирилл Поверинов











Покрытие от сорняков

Чтобы дольше поддерживать аккуратный вид клумб без прополки, Оксана Морозова использует агроволокно, постеленное между кустами и цветами. Сверху она присыпает его корой и шишками. Выглядит такое мульчирование естественно и эстетично

Опилки и шишки скрывают агроволокно Источник: Кирилл Поверинов











Высокие грядки

Еще один прием, который использует Оксана — это высокие грядки. Они выглядят аккуратно, земля с них не обваливается по сторонам, вода не стекает — пользоваться удобно. Пространство между такими грядками Оксана советует опять же покрыть агроволокном или любым другим материалом, препятствующим разрастанию сорняков. Это тоже поможет сэкономить время и силы на прополке.

Высокие грядки — удобно, эстетично Источник: Кирилл Поверинов











Не гнаться за объемами

Еще один совет от лучшей дачницы Золотого кольца России — не гнаться за объемами полезных посадок.

— Раньше мы, как и многие российские дачники, сажали кучу всего. Но в итоге поняли, что это не нужно. Еще в прошлом году у нас было картофельное поле. В этом я решила совсем отказаться от выращивания картошки. Это просто нерентабельно: больше вкладываешь, чем получаешь. Мы едим ее мало. Считаю, нужно исходить из потребностей семьи. Я не вижу смысла вкладывать время и силы, а потом ходить и пристраивать избытки урожая. Лучше сделать какой-то минимум и не уставать так, как мы привыкли, работая на даче. Не надо смотреть на соседа, родственников, родителей. Мол, «а у них было так». Надо определить для себя, что ты можешь физически. И тогда дача будет не отнимать, а дарить тебе энергию, — посоветовала Оксана.

Оксана Советует выращивать только то, что вы реально съедите. Не больше Источник: Кирилл Поверинов











Иметь отдушину

Есть всё-таки на даче у Оксаны уголок, за которым она ухаживает больше, чем за другими — это зона отдыха с искусственным прудиком в окружении роз. Летом хозяева сюда выставляют качели. Оксана призналась, что это ее любое место на «фазенде». Здесь она отдыхает душой и заряжается положительными эмоциями.

— Здесь можно посидеть, посмотреть на рыбок, попить с утра кофе. И, как говорится, пусть весь мир подождет, — говорит Оксана.

Место отдыха может стать вашей отдушиной Источник: Кирилл Поверинов











Розы, правда, требуют особого ухода. Но вот от них хозяйка решила не отказываться. Как и от пионов, которые просто обожает.

А вот за любимыми розами Оксана готова ухаживать — это ей в радость Источник: Кирилл Поверинов









