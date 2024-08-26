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Тут есть и павлины, и страусы: как выглядит лучшая дача Центральной России — репортаж

Оксана Морозова из Ярославской области поразила всю страну экзотической «фазендой»

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Оксана Морозова стала победительницей телепроекта «Четыре дачи»

А вы знали, что лучшая дача Золотого кольца России находится в Ярославской области? И конкретно в маленькой деревеньке Седельницы Ярославского района. Принадлежит она семье Морозовых.

38-летняя Оксана Морозова летом 2023 году стала участницей программы «Четыре дачи» (16+), которая выходит на телеканале «Пятница». И победила! Выпуск назывался «Четыре дачи. Золотое кольцо». Соперниками ярославны были огородники из Владимирской и Ивановской областей. Но экзотическая «фазенда» Оксаны поразила больше всех.

«Четыре дачи» — это программа, в которой дачники со всей России борются за звание лучших. Они ездят друг к другу в гости и меряются своими садами, огородами, домами и урожаями.

Мы не удержались и сами съездили к ней в гости, чтобы всё увидеть собственными глазами. Смотрите наш репортаж и узнавайте полезные лайфхаки о деревенской жизни от лучшей дачницы Золотого кольца России.

Такую красоту семья Морозовых создала с нуля

До ближайшего автобуса 8 километров

Добраться до лучшей дачи Золотого кольца оказалось не так-то просто. Без машины этого просто не сделать. От ближайшей автобусной остановки до дома Оксаны — 8 километров.

— Седельницы — это небольшая тупиковая деревня. Жителей здесь немного. В основном это уже пожилые люди, которые жили здесь еще в советские годы, когда существовал колхоз. Инфраструктуры особо никакой нет. Периодически приезжает автолавка, — рассказала Оксана.

Сама она с мужем и дочерью перебралась сюда 13 лет назад из Ярославля.

Седельницы — отдаленная деревня, откуда многие хотят уехать

— Хотели жить в своем доме. Покупка недвижимости здесь стала единственным вариантом, который подошел по деньгам, — объяснила Оксана.

Когда Морозовы только приехали в Седельницы, их встретил практически не обихоженный участок и старенький дом, который через несколько лет вовсе сгорел. По версии пожарных, причиной стали проблемы с проводкой. Но как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После ЧП семья собралась с силами и начала строить новый дом. А участок благодаря трудам Оксаны и ее мужа превратился если не в райский, то уж точно в роскошный экзотический уголок.

Семья Морозовых создала здесь райский уголок

Эму, которые любят обниматься

Вряд ли такое ожидаешь встретить в ярославской глубинке. Но на участке у Оксаны Морозовой кроме собак и кошек живут австралийские эму, павлины, тайские шелковые курочки и черепаха. Вся экзотическая живность проявилась на даче у нашей героини почти одновременно — четыре года назад. Для питомцев построены специальные домики с открытыми вольерами и отоплением, которое включают зимой.

— Просто в какой-то момент захотелось экзотики, — объяснила Оксана.

Оксана Морозова смогла создать экзотический уголок в ярославской глубинке

Австралийских эму — мальчика и девочку — семья привезла в месячном возрасте со специализированной фермы в Подмосковье. Каждый птенец обошелся в 7 тысяч рублей.

— Австралийских эму многие ошибочно называют страусами. На самом деле это птицы из семейства казуарообразных. Они ближе к цаплям, — рассказала Оксана. — При этом это вторая по величине птица после африканского страуса.

Экзотические эму живут в ярославской глубинке
Для птиц сделали специальный вольер
Смотреть на таких питомцев приходит вся деревня
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Экзотические эму живут в ярославской глубинке

Несмотря на внушительные размеры, едят такие птички немного — каждой хватает всего килограмма пищи в день.

— Мы даем им комбикорм для куриц, одуванчики, зимой овощи — капусту, морковку. Это то, что они любят. Перекармливать таких птиц нельзя, иначе могут начаться проблемы с ногами — им трудно выдерживать большой вес, — рассказала Оксана.

Интересно, что половая зрелость у эму наступает только к четырем годам. И до этого времени практически невозможно понять, самец перед вами или самка.

— Мы и имена им по этой причине не давали. В шутку называем обоих динозаврами, — улыбается Оксана.

Оказывается, птицы эти очень ласковые
Команд питомцы не знают, но реагируют на интонации
Долго для хозяев было секретом питомцы какого пола им достались
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Оказывается, птицы эти очень ласковые

Только недавно стало понятно, что Морозовым попались мальчик и девочка.

— В целом они спокойные и ласковые. Особенно самка. Она очень любит, когда ее гладят, обнимают, — рассказа Оксана.

Скоро птицы должны начать нести яйца. Поэтому, возможно, поголовье эму в Седельницах увеличится.

Павлины — курицы с красивыми хвостами

Птенцов павлинов — тоже самца и самку — Морозовы нашли у частного заводчика в Ивановской области. Взяли в возрасте нескольких недель. Оказалось, что птенцы были с инфекцией, пришлось их лечить. Зато сейчас семья и их гости могут наслаждаться такой красотой.

— Он достаточно контактный. Его зовут Красавчик, — рассказывает Оксана, взяв хвостатого питомца на руки.

Еще один экзотический обитатель дачи

Как оказалось, павлины в содержании еще более экономные, чем эму. Птенцы стоили 1,5 тысячи рублей. Едят эти птицы комбикорм, траву и овощи — в день на двоих хватает 200 грамм.

— По сути, это курица с красивым хвостом, — объяснила Оксана.

Павлину Красавчику четыре года
Красивый хвостик
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Павлину Красавчику четыре года

Курицы у Морозовых тоже есть. Но и они не простые — а тайские шелковые. Очень мягкие на ощупь. Их особенность — черное мясо и кости. В Китае мясо этих куриц используют для лечения различных заболеваний. Морозовы же своих подопечных не едят — держат для души. В пищу идут только яйца экзотических птичек. На вкус, по словам Оксаны, они такие же, как и у обычных кур.

А это тайские шелковые курицы
Они очень мягкие на ошупь
Пернатые питомцы у Морозовых для души
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А это тайские шелковые курицы

И пусть весь мир подождет

Еще одна экзотическая деталь дачного ландшафта — пруд с черепахой и карпами. На зиму всё это хозяйство переносят в дом. Для рыб в подвале хранят специальную емкость, где они живут в холодное время года. Черепаха по кличке Лео забывает свои дикие привычки и становится обычным домашним питомцем.

Кстати, именно уголок сада у пруда сейчас у хозяйки самый любимый.

— Здесь можно посидеть, посмотреть на рыбок, попить с утра кофе. И, как говориться, пусть весь мир подождет, — говорит Оксана.

Вот такой декоративный прудик есть на участке Морозовых

В нём обитают рыбы и черепаха

Вот такая красота плещется в бассейне

А это черепаха Лео. На зиму он перебирается в дом
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Вот такой декоративный прудик есть на участке Морозовых

Соседи крутят у виска?

По словам Оксаны, соседи по деревне к ее зоопарку относятся с интересом.

— Когда к ним приезжают гости, они ведут их к нам, просят показать живность, — говорит лучшая дачница Золотого кольца.

Похоже, удивляться необычной семье местные просто устали. Ведь, когда Морозовы приехали в деревню, никто не понимал, зачем им эта глушь, из которой все, наоборот, стараются уехать. Но потом привыкли.

— Теперь интересуются, будем ли мы еще кого-то экзотического заводить. Но мы решили остановиться на том, что уже есть, — говорит Оксана.

Соседи приходят на дачу Морозовых как в зоопарк

Как иметь красивый сад и не уставать: лайфхаки

Лучшую дачу Золотого кольца Оксана с мужем создали вдвоем. И хотя супруг нашей героини не имеет строительного образования (он автоинструктор), дом, роскошная теплица и пруд — его рук дело. А вот уход за участком и всем, что на нем есть, — обязанность Оксаны. За несколько лет она так увлеклась дачной темой, что оставила бизнес (у нее был свой салон красоты) и решила стать блогером. Теперь рассказывает подписчикам о дачных лайфхаках.

— Мне всё это интересно. Меня это заряжает, доставляет удовольствие. И я сделала ход конем — превратила хобби в работу. Делаю то, что мне доставляет удовольствие, и на этом еще зарабатываю, — поделилась Оксана.

Роскошную теплицу построил муж Оксаны
Здесь зреют не только огурцы, помидоры и перцы, но и арбузы
А прямо на улице у Оксаны поспевает виноград
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Роскошную теплицу построил муж Оксаны

Мы попросили нашу героиню раскрыть секрет, как иметь такой роскошный сад и при этом тратить минимум времени и усилий на уход за ним.

— Из растений на участке я использую хосты, лилейники, елки, туи — то, что меньше всего требует забот. Хотя у меня еще больше семидесяти кустов роз. Осенью, конечно, приходится много с ними возиться. Но от них я решила не отказываться. Как и от пионов, которые просто обожаю, — рассказала наша собеседница.

Розы — украшение участка

Поддерживать аккуратный вид клумб Оксане помогает агроволокно, постеленное между кустами и цветами. Сверху дачница присыпает его корой, шишками — выглядит эстетично, естественно и при этом не требует прополки.

Так выглядит агроволокно, присыпанное корой и шишками, — естественно и красиво

Еще одно ноу-хау, которое планирует использовать Оксана — это высокие грядки: они смотрятся аккуратно, земля с них не сползает. А пространство между ними можно опять же застелить агроволокном или уложить любое другое покрытие — чтобы не тратить время на прополку.

Высокие грядки смотрятся интересно

И главный секрет дачи, которая не отнимает, а, наоборот, дарит силы и энергию, по мнению нашей героини, — это рассчитывать собственные силы и не перегибать палку.

— Раньше мы, как и многие российские дачники, сажали кучу всего. Но в итоге поняли, что это не нужно. Еще в прошлом году у нас было картофельное поле. В этом я решила совсем отказаться от выращивания картошки. Это просто нерентабельно: больше вкладываешь, чем получаешь. Мы едим ее мало: осенью собираем три мешка, потом в марте полтора выкидываем, потому что она уже не долежала. Считаю, нужно исходить из потребностей семьи. Я не вижу смысла вкладывать время и силы, а потом ходить и пристраивать избытки урожая. Лучше сделать какой-то минимум и не уставать так, как мы привыкли, работая на даче. Не надо смотреть на соседа, родственников, родителей. Мол, «а у них было так». Надо определить для себя, что ты можешь физически. И тогда дача будет не отнимать, а дарить тебе энергию, — уверена Оксана.

Оксана считает, что главное на даче делать только то, что по силам

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Комментарии
4
Гость
26 августа 2024, 07:33
Красота , сколько сил и труда!🫶
Гость
26 августа 2024, 07:39
Молодцы, очень красиво, все правильно сделали!!!
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