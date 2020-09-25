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«Не думал, что будут так возиться с ковидниками»: пациент рассказал, как его вытащили с того света

Ярославец — о том, что происходит в COVID-отделении больницы

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Доктора трепетно отнеслись к пациенту

Доктора трепетно отнеслись к пациенту

В Ярославле COVID-пациент рассказал, как его вытащили с того света

Ярославец Юрий Живаго подхватил коронавирус и загремел в ковид-отделение ярославской ЦРБ. Юрий испытал на себе все «прелести» ковида:

— Температура, кашель чуть не до рвоты, потеря аппетита, — перечислил Юрий. — Правда, побочка от препаратов на фоне обострения хронических болячек ещё хуже…

Но Юрий выкарабкался. И преисполнен благодарности к врачам больницы.

— Нам в ЦРБ повезло с врачами, медсестрами, санитарами. Я не думал, что они так будут возиться с нами, ковидниками. Несмотря на дичайшие бытовые условия, они делали свое дело, спасали людей и пытались хоть как-то подбодрить и порадовать нас добрым словом и шуткой. У них поистине тяжелый труд. Людей не хватает. Один врач на два отделения (100 человек) + реанимация (20 человек), это было на тот момент, когда мы там лежали.

Огромное спасибо персоналу ковидного отделения ЦРБ, что, можно сказать, вытащили с того света и сделали все возможное, чтобы могли дальше жить. Будем жить.

На фото — наш лечащий врач, зав. отделением Долотоцева Ольга Федоровна. Она на два отделения

Великолепный врач, всегда выслушает, подскажет, если нет лекарств, купит и принесет. Очень отзывчивая. Огромное ей спасибо.

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