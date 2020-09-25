«Не думал, что будут так возиться с ковидниками»: пациент рассказал, как его вытащили с того света

В Ярославле COVID-пациент рассказал, как его вытащили с того света
Ярославец Юрий Живаго подхватил коронавирус и загремел в ковид-отделение ярославской ЦРБ. Юрий испытал на себе все «прелести» ковида:
— Температура, кашель чуть не до рвоты, потеря аппетита, — перечислил Юрий. — Правда, побочка от препаратов на фоне обострения хронических болячек ещё хуже…
Но Юрий выкарабкался. И преисполнен благодарности к врачам больницы.
— Нам в ЦРБ повезло с врачами, медсестрами, санитарами. Я не думал, что они так будут возиться с нами, ковидниками. Несмотря на дичайшие бытовые условия, они делали свое дело, спасали людей и пытались хоть как-то подбодрить и порадовать нас добрым словом и шуткой. У них поистине тяжелый труд. Людей не хватает. Один врач на два отделения (100 человек) + реанимация (20 человек), это было на тот момент, когда мы там лежали.
Огромное спасибо персоналу ковидного отделения ЦРБ, что, можно сказать, вытащили с того света и сделали все возможное, чтобы могли дальше жить. Будем жить.
На фото — наш лечащий врач, зав. отделением Долотоцева Ольга Федоровна. Она на два отделения
Великолепный врач, всегда выслушает, подскажет, если нет лекарств, купит и принесет. Очень отзывчивая. Огромное ей спасибо.