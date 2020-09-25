«Не думал, что будут так возиться с ковидниками»: пациент рассказал, как его вытащили с того света

Ярославец Юрий Живаго подхватил коронавирус и загремел в ковид-отделение ярославской ЦРБ. Юрий испытал на себе все «прелести» ковида:



— Температура, кашель чуть не до рвоты, потеря аппетита, — перечислил Юрий. — Правда, побочка от препаратов на фоне обострения хронических болячек ещё хуже…



Но Юрий выкарабкался. И преисполнен благодарности к врачам больницы.



— Нам в ЦРБ повезло с врачами, медсестрами, санитарами. Я не думал, что они так будут возиться с нами, ковидниками. Несмотря на дичайшие бытовые условия, они делали свое дело, спасали людей и пытались хоть как-то подбодрить и порадовать нас добрым словом и шуткой. У них поистине тяжелый труд. Людей не хватает. Один врач на два отделения (100 человек) + реанимация (20 человек), это было на тот момент, когда мы там лежали.

