«Условия спартанские»: пациент показал, как живут в ярославском COVID-госпитале

Заболевший коронавирусом ярославец Юрий Живаго показал, в каких условиях лечатся люди в COVID-госпитале. Он выложил фотографии санузла Ярославской ЦРБ в Карабихе и написал своё мнение о состоянии больницы.



— Это якобы раковина, где должна быть горячая вода, на потолке скопища мух, — подписал снимки Юрий Живаго. — Рядом шатающиейся туалет. Условия спартанские, прежде чем открывать такие места для больных, вы, может, условия создатите. Умываться холодной водой. Когда у тебя воспаление лёгких — это ведь прекрасно, да? Претензий к медперсоналу практически нет, они молодцы. Но вот с остальным беда. Про уборку и чистку раковину тут не в курсе.