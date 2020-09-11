«Условия спартанские»: пациент показал, как живут в ярославском COVID-госпитале

Пациент показал, как живут в ярославском COVID-госпитале
Заболевший коронавирусом ярославец Юрий Живаго показал, в каких условиях лечатся люди в COVID-госпитале. Он выложил фотографии санузла Ярославской ЦРБ в Карабихе и написал своё мнение о состоянии больницы.
— Это якобы раковина, где должна быть горячая вода, на потолке скопища мух, — подписал снимки Юрий Живаго. — Рядом шатающиейся туалет. Условия спартанские, прежде чем открывать такие места для больных, вы, может, условия создатите. Умываться холодной водой. Когда у тебя воспаление лёгких — это ведь прекрасно, да? Претензий к медперсоналу практически нет, они молодцы. Но вот с остальным беда. Про уборку и чистку раковину тут не в курсе.
В больнице подтвердили, что горячей воды у них нет фактически с середины августа. Во время пандемии котельная продолжала работать, но из-за подготовки к отопительному сезону её остановили. Руководство медучреждения старается эту проблему решить — сейчас сооружают линию горячего водоснабжения.
— Больница подключена к муниципальной котельной, — объяснили в Ярославской ЦРБ. — Сейчас горячая вода к нам поступает в отопительный сезон. После его завершения подача горячей воды в больнице тоже прекращается до начала нового отопительного сезона. Однако принять душ пациенты могут в специальных санитарных комнатах, где установлены бойлеры.
В настоящий момент в Ярославской ЦРБ около 70 пациентов, заболевших COVID-19. Всего в Ярославской области на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары госпитализированы 406 человек: 161 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 245 — с типичной «клиникой» COVID-19.