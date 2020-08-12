Спасал жизни в бригаде реанимации: в Ярославле скончался врач скорой помощи

Трагическое известие пришло со станции скорой помощи в Ярославле. 10 августа на 54-м году жизни скоропостижно скончался врач скорой помощи Владимир Панев.

— Владимир Вячеславович пришел на скорую помощь в 2014 году , показал себя настоящим профессионалом, начинал работать на линейной бригаде, потом в составе бригады интенсивной терапии, — говорится в сообщении в группе станции скорой медицинской помощи в сети «ВКонтакте».

Многие, кто знал доктора, скорбят об утрате.