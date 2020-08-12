12 августа среда
СЕЙЧАС +18°С
usd 73.15
eur 85.92
СрочноКак дети будут учиться с 20 сентября

Все новости

Все новости

Спасал жизни в бригаде реанимации: в Ярославле скончался врач скорой помощи

Коллеги доктора рассказали, что с ним случилось

3 501
9Обсудить

Поделиться

Владимир Панев работал на скорой помощи с 2014 года

Владимир Панев работал на скорой помощи с 2014 года

В Ярославле скончался врач скорой помощи

Трагическое известие пришло со станции скорой помощи в Ярославле. 10 августа на 54-м году жизни скоропостижно скончался врач скорой помощи Владимир Панев.

— Владимир Вячеславович пришел на скорую помощь в 2014 году, показал себя настоящим профессионалом, начинал работать на линейной бригаде, потом в составе бригады интенсивной терапии, — говорится в сообщении в группе станции скорой медицинской помощи в сети «ВКонтакте».

Многие, кто знал доктора, скорбят об утрате.

— Коллеги из больницы Соловьёва присоединяются к соболезнованиям! Владимир Вячеславович до работы на станции трудился нейрохирургом во 2-м нейрохирургическом отделении, — написал там же Сергей Яковлев.

— Хороший был человек, добрый, отзывчивый и дружелюбный., — отзывается об умершем Степан Виноградов.

Коллеги Владимира Панева говорят, что причиной его смерти могли стать проблемы со здоровьем, появившиеся после перенесенного коронавируса. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Прощание с врачом пройдет сегодня, 12 августа, в 12 часов в храме Великомученика Никиты на улице Салтыкова-Щедрина, 32/49.

Напомним, в июле скончалась врач из Даниловского района. У неё были симптомы COVID-19.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

умер врачкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!