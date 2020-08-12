Спасал жизни в бригаде реанимации: в Ярославле скончался врач скорой помощи

В Ярославле скончался врач скорой помощи
Трагическое известие пришло со станции скорой помощи в Ярославле.
— Владимир Вячеславович пришел на скорую помощь в
Многие, кто знал доктора, скорбят об утрате.
— Коллеги из больницы Соловьёва присоединяются к соболезнованиям! Владимир Вячеславович до работы на станции трудился нейрохирургом во
— Хороший был человек, добрый, отзывчивый и дружелюбный., — отзывается об умершем Степан Виноградов.
Коллеги Владимира Панева говорят, что причиной его смерти могли стать проблемы со здоровьем, появившиеся после перенесенного коронавируса. Однако официально эта информация пока не подтверждена.
Прощание с врачом пройдет сегодня,
Напомним, в июле скончалась врач из Даниловского района. У неё были симптомы