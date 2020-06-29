«Врачи нам ничего не объяснили»: в ярославской детской областной больнице выявили коронавирус

В Ярославле в нефрологическом отделении детской областной больницы выявили коронавирус. Оказалось, что COVID-19 был подтверждён 25 июня у уже выписанного пациента. После этого часть больных, которые проходили лечение в больнице, отправили по домам.



— 25 июня мне позвонила дочь и сказала, что в отделении коронавирус, её из-за этого выписывают. Она попросила приехать и забрать её на следующий день. Мы, конечно, забрали. Но удивляет, что детей, которые могут быть заражены вирусом, просто так выписывают и отправляют по домам. С нами не связался никто из врачей. В устной форме через дочь передали, что у неё взяли мазок на COVID-19. Никаких инструкций нам не дали — сидеть дома или нет, — рассказала мама девочки.

