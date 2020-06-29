«Врачи нам ничего не объяснили»: в ярославской детской областной больнице выявили коронавирус

В Ярославле в нефрологическом отделении детской областной больницы выявили коронавирус. Оказалось, что COVID-19 был подтверждён 25 июня у уже выписанного пациента. После этого часть больных, которые проходили лечение в больнице, отправили по домам.
— 25 июня мне позвонила дочь и сказала, что в отделении коронавирус, её из-за этого выписывают. Она попросила приехать и забрать её на следующий день. Мы, конечно, забрали. Но удивляет, что детей, которые могут быть заражены вирусом, просто так выписывают и отправляют по домам. С нами не связался никто из врачей. В устной форме через дочь передали, что у неё взяли мазок на COVID-19. Никаких инструкций нам не дали — сидеть дома или нет, — рассказала мама девочки.
В понедельник родителям позвонили и сообщили, что её тест, к счастью, отрицательный.
— Но документально это пока никак не подтверждено, — сказала мама.
В областной детской больнице дали пояснение по ситуации:
— В связи с получением положительных результатов исследования на наличие коронавирусной инфекции у одного из пациентов, выписанного из нефрологического отделения, с целью обеспечения противоэпидемических мер были предприняты меры по изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19. Поскольку данная пациентка не нуждалась в продолжении лечения в условиях стационара по основному заболеванию, а также не имела симптомов новой коронавирусной инфекции, её решили изолировать и наблюдать на дому. Пациентка выписана из стационара с указанием в выписном эпикризе рекомендаций по дальнейшему наблюдению и лечению. В поликлинику по месту жительства переданы сведения о пациенте с указанием даты выписки и состояния ее здоровья. Прямой контакт лечащего врача с родителями пациентки не осуществлен в связи с карантинными мероприятиями в отношении сотрудников, однако в выписке указан контактный телефон, по которому можно связаться с медперсоналом.