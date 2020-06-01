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Скоро больницы будут работать в привычном режиме

Скоро больницы будут работать в привычном режиме

Ярославская область готовится к возобновлению планового приёма в больницах. Президент России Владимир Путин сегодня поручил министерству здравоохранения вернуться к оказанию населению плановой медицинской помощи (до этого врачи оказывали только срочную медицинскую помощь).

— В первую очередь будем ставить на «плановые рельсы» областную клиническую больницу, — уточнил заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин. — Конечно, накопилось уже людей. С пациентами будем работать индивидуально. Перед приемом у людей будут браться мазки.

Чуть позже мы детальнее проговорим с Анатолием Гулиным про открытие поликлиник и больниц и расскажем подробнее, как всё будет. Следите за анонсом.

Всё о коронавирусе в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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