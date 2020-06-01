Путин разрешил россиянам лечиться не только от коронавируса

Президент России Владимир Путин сегодня поручил Министерству здравоохранения вернуться к оказанию населению плановой медицинской помощи. Это коснется в том числе и высокотехнологической медпомощи.
— Необходимо как можно быстрее восстановить в полном объёме ритмичную плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. Мы, собственно говоря, об этом неоднократно уже говорили. Это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров, — заявил президент.
Ответственным за выполнение поручения президент назначил министра здравоохранения Михаила Мурашко. Работа клиник должна быть восстановлена до 20 июня — к этому дню министр должен будет отчитаться о проделанной работе.
С начала эпидемии коронавируса врачи оказывали только срочную медицинскую помощь. Например, стоматологи принимали только с острой болью, плановые операции откладывали и даже вакцинацию по календарю прививок временно остановили. Многим пациентам также отложили до лучших времен госпитализацию в стационар — если позволяло состояние.