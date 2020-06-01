1 июня понедельник
СЕЙЧАС +16°С
usd 70.75
eur 78.55
Тема дня 33 умерших на ковидных койках: комментарий властей

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

Путин разрешил россиянам лечиться не только от коронавируса

Президент поручил Минздраву возобновить плановый прием в больницах

997
6 Обсудить

Поделиться

Владимир Путин подписал соответствующий указ

Владимир Путин подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин сегодня поручил Министерству здравоохранения вернуться к оказанию населению плановой медицинской помощи. Это коснется в том числе и высокотехнологической медпомощи.

— Необходимо как можно быстрее восстановить в полном объёме ритмичную плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. Мы, собственно говоря, об этом неоднократно уже говорили. Это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров, — заявил президент.

Ответственным за выполнение поручения президент назначил министра здравоохранения Михаила Мурашко. Работа клиник должна быть восстановлена до 20 июня — к этому дню министр должен будет отчитаться о проделанной работе.

С начала эпидемии коронавируса врачи оказывали только срочную медицинскую помощь. Например, стоматологи принимали только с острой болью, плановые операции откладывали и даже вакцинацию по календарю прививок временно остановили. Многим пациентам также отложили до лучших времен госпитализацию в стационар — если позволяло состояние.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусВладимир Путинминздравпандемия коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!