В некоторых частных клиниках Ярославля появилась возможность сдать тест, который покажет — болеете или болели ли вы коронавирусом. Медучреждения предоставляют три варианта сдачи анализа.



Основной анализ на наличие инфекции





Для того чтобы узнать, инфицированы ли вы COVID-19 на сегодняшний день, используют анализ ПЦР (полимеразной цепной реакции). Для такого исследования берется мазок из ротоглотки. За три часа до сдачи биоматериала для тестирования нельзя принимать пищу, пить воду, чистить зубы. В Ярославле такой анализ делают следующие лаборатории:

