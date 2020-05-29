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Перед тестированием на наличие коронавируса нельзя принимать пищу, курить и даже пить воду

Перед тестированием на наличие коронавируса нельзя принимать пищу, курить и даже пить воду

В некоторых частных клиниках Ярославля появилась возможность сдать тест, который покажет — болеете или болели ли вы коронавирусом. Медучреждения предоставляют три варианта сдачи анализа.

Основной анализ на наличие инфекции

Для того чтобы узнать, инфицированы ли вы COVID-19 на сегодняшний день, используют анализ ПЦР (полимеразной цепной реакции). Для такого исследования берется мазок из ротоглотки. За три часа до сдачи биоматериала для тестирования нельзя принимать пищу, пить воду, чистить зубы. В Ярославле такой анализ делают следующие лаборатории:

«Гемотест»:

Стоимость — 1930 рублей. Результат за три дня.

«Ситилаб»:

Стоимость — 2290 рублей. Результат за два дня.

Также ярославские клиники с помощью анализа крови на антитела вирусу SARS-CoV-2 могут определить — заражены ли вы были ранее коронавирусом, или есть ли у вас острая фаза заболевания на день сдачи теста.

Инфекционный процесс сопровождается выработкой антител двух типов: IgM и IgG.

Анализ на антитела — острая фаза заболевания

IgM-антитела при инфицировании производятся первыми, их уровень быстро нарастает в начале инфекции, достигая максимума в острый период болезни, а затем постепенно снижается, полностью исчезая к моменту выздоровления. Иными словами, такой тест показывает, есть ли у вас на момент сдачи анализа пик заболевания. Такие исследования проводят несколько клиник города:

«Гемотест»:

— 1060 рублей. Результат за три дня.

«Инвитро»:

— 1050 рублей. Результат за шесть дней.

«Альфа-Центр Здоровья»:

— 4810 рублей. Результат в тот же день.

Анализ на антитела — на иммунитет к COVID

IgG-антитела, наоборот, появляются в крови в острой стадии инфекционного процесса, но максимальная их выработка происходит обычно через 10–14 дней после перенесенной инфекции. Выявление IgG-антител к COVID-19 свидетельствует, что человек выздоравливает или уже переболел коронавирусной инфекцией. Где делают такой анализ:

«Гемотест»:

— 1060 рублей. Результат за три дня.

«Инвитро»:

— 1050 рублей. Результат за шесть дней.

«Альфа-Центр Здоровья»:

— 4810 рублей. Результат в тот же день.

К пациентам, решившим проверить свое здоровье, клиники выставляют несколько условий: при себе обязательно нужно иметь паспорт и полис ОМС, маску или респиратор, соблюдать дистанцию в полтора метра. Также пациентам, у которых на момент сдачи анализа есть симптомы простуды, в оказании услуги будет отказано.

Тем временем ярославским медикам, работающим в больницах региона, рекомендуют делать ежедневно ограниченное количество проб на COVID-19, так как возможности исследовать большое количество тестов просто нет. На сегодняшний день в Ярославской области зафиксировано 2892 случая заражения коронавирусом. По всему региону болеют сотни человек. В Ярославской области, к примеру, уже не хватает коек и пациентов везут в соседние районы.

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