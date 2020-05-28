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В Ярославской области новые случаи коронавируса зарегистрированы в 9 районах

В Ярославской области новые случаи коронавируса зарегистрированы в 9 районах

В Ярославской области на 28 мая зарегистрировано 84 новых случая коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 пришли жителям девяти районов. Неожиданно в лидеры по приросту заболевших вырвался Рыбинск, обойдя Ярославль, который обычно возглавлял рейтинг.

Где выявлены новые случаи коронавируса в Ярославской области:

  • Рыбинск — плюс 32;
  • Ярославский район — плюс 16;
  • Ярославль — плюс 12;
  • Рыбинский район — плюс 9;
  • Переславль — плюс 6;
  • Гаврилов-Ямский район — плюс 5;
  • Ростовский район — плюс 2;
  • Тутаевский район — плюс 1;
  • Угличский район — плюс 1.
Количество случаев коронавируса в районах области с начала пандемии по 28 мая

Количество случаев коронавируса в районах области с начала пандемии по 28 мая

Выздоровели и выписаны с больничного 37 жителей региона. Летальных исходов за последние сутки официально не зафиксировано. Госпитализированы 684 пациента: 287 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 397 — с типичной клиникой COVID-19.

— На 28 мая 1 человек находится в крайне тяжелом состоянии, 22 — в тяжелом, 160 человек в состоянии средней тяжести, 2043 — чувствуют себя удовлетворительно, — сообщили в региональном оперштабе.

Данные о состоянии пациентов с коронавирусом на 28 мая

Данные о состоянии пациентов с коронавирусом на 28 мая

Напомним, всего с начала пандемии в Ярославской области зарегистрировано 2892 случая заражения коронавирусом, выздоровели 653 человека, умерло 13.

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