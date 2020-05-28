Выздоровели и выписаны с больничного 37 жителей региона. Летальных исходов за последние сутки официально не зафиксировано. Госпитализированы 684 пациента: 287 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 397 — с типичной клиникой COVID-19.



— На 28 мая 1 человек находится в крайне тяжелом состоянии, 22 — в тяжелом, 160 человек в состоянии средней тяжести, 2043 — чувствуют себя удовлетворительно, — сообщили в региональном оперштабе.