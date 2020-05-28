В Ярославской области на 28 мая зарегистрировано 84 новых случая коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 пришли жителям девяти районов. Неожиданно в лидеры по приросту заболевших вырвался Рыбинск, обойдя Ярославль, который обычно возглавлял рейтинг.
Где выявлены новые случаи коронавируса в Ярославской области:
- Рыбинск — плюс 32;
- Ярославский район — плюс 16;
- Ярославль — плюс 12;
- Рыбинский район — плюс 9;
- Переславль — плюс 6;
- Гаврилов-Ямский район — плюс 5;
- Ростовский район — плюс 2;
- Тутаевский район — плюс 1;
- Угличский район — плюс 1.
Выздоровели и выписаны с больничного 37 жителей региона. Летальных исходов за последние сутки официально не зафиксировано. Госпитализированы 684 пациента: 287 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 397 — с типичной клиникой COVID-19.
— На 28 мая 1 человек находится в крайне тяжелом состоянии, 22 — в тяжелом, 160 человек в состоянии средней тяжести, 2043 — чувствуют себя удовлетворительно, — сообщили в региональном оперштабе.
Напомним, всего с начала пандемии в Ярославской области зарегистрировано 2892 случая заражения коронавирусом, выздоровели 653 человека, умерло 13.