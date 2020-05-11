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Тема дня Всплеск заболевших: свежие данные по короавирусу

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За последние сутки в Ярославской области официально заболевших коронавирусом стало больше на 78 человек

За последние сутки в Ярославской области официально заболевших коронавирусом стало больше на 78 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 11 мая, в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус подтвердили у 1192 человек. При этом 198 человек выздоровели и 983 пациентов находятся на лечении (в больницах — 192 человека). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 166 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1580 человек. Умерли — 11 человек.

На сегодняшний день единственным местом в Ярославской области, в котором нет ни одного заразившегося, остается Мышкинский район. Официально там не выявлено ни одного инфицированного коронавирусом. Мы составили обновлённую карту распространения COVID-19 в Ярославской области.

В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 11 656 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За день выписаны 5 495 человек, 94 пациента скончались. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 221 344 россиян. Вылечились уже 39 801 человек, умерли — 2009.

Вся оперативная информация о распространении коронавируса в Ярославской области — в хронике дня.

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