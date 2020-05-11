По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 11 мая, в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус подтвердили у 1192 человек. При этом 198 человек выздоровели и 983 пациентов находятся на лечении (в больницах — 192 человека). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 166 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1580 человек. Умерли — 11 человек.
На сегодняшний день единственным местом в Ярославской области, в котором нет ни одного заразившегося, остается Мышкинский район. Официально там не выявлено ни одного инфицированного коронавирусом. Мы составили обновлённую карту распространения COVID-19 в Ярославской области.
В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 11 656 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За день выписаны 5 495 человек, 94 пациента скончались. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 221 344 россиян. Вылечились уже 39 801 человек, умерли — 2009.
Вся оперативная информация о распространении коронавируса в Ярославской области — в хронике дня.