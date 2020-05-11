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Тема дня Всплеск заболевших: свежие данные по короавирусу

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С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал данные по заболеваемости на 11 мая. За последние сутки было зарегистрировано 11 656 подтвержденных случаев COVID-19 в 84 регионах.

— В Ярославской области зарегистрировано 78 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии в регионе заразились коронавирусом 1192 человек, — сообщили в оперштабе.

Также известно, что за сутки в Ярославской области выздоровели 35 пациентов, болевших коронавирусом. Всего за весь период вылечились 198 человек и 11 заболевших COVID-19 умерли.

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коронавирусэпидемияздоровье
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