Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал данные по заболеваемости на 11 мая. За последние сутки было зарегистрировано 11 656 подтвержденных случаев COVID-19 в 84 регионах.



— В Ярославской области зарегистрировано 78 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии в регионе заразились коронавирусом 1192 человек, — сообщили в оперштабе.



Также известно, что за сутки в Ярославской области выздоровели 35 пациентов, болевших коронавирусом. Всего за весь период вылечились 198 человек и 11 заболевших COVID-19 умерли.

