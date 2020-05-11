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Тема дня +63 случая коронавируса в Ярославской области

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Число заболевших стремительно растёт в Ярославле: всё о коронавирусе в регионе - онлайн

Оперативные данные о COVID-19, актуальные на 11 мая 2020 года

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Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области перевалило за 1000&nbsp;&nbsp;

Количество заболевших коронавирусом в Ярославской области перевалило за 1000  

Привет, друзья!

Коронавирус не отступает, а потому мы очень просим вас поберечь себя и по возможности остаться дома. А обо всём, что происходит в Ярославской области, мы расскажем вам в нашей хронике дня — бесконтактно и безопасно.

Екатерина Бормотова

В материковом Китае снова появились зараженные коронавирусом. Как сообщает Госкомздрав КНР, за истекшие сутки были зарегистрированы 17 новых случаев инфекции COVID-19 и 12 бессимптомных больных. Из новых заболевших десять заразились внутри страны, пять — в Ухани, где вспышка коронавируса была зарегистрирована в декабре прошлого года.

Анна Ёлкина

Ярославскому дельфинарию собрали денег на корм питомцам. Из-за коронавируса дельфинарию пришлось закрыться, но животным рыба разной жирности нужна постоянно.

Администрация дельфинария попросила покупать сертификаты со скидкой в 50%, которыми можно будет воспользоваться после пандемии коронавируса. И ярославцы покупали.

— Многие из Вас покупали сертификаты, а кто-то даже просто так делал перевод. Каждому выражаем ещё раз отдельное огромное человеческое спасибо. На вашу поддержку мы купили ещё недельную норму рыбы и всё необходимое для жизнедеятельности наших питомцев, — рассказали в администрации.

Дельфинарий остался без доходов&nbsp;

Дельфинарий остался без доходов 

Анна Ёлкина

Судя по официальной статистике, коронавирус быстрее всего распространяется по Ярославлю. Ежедневно в городе почти 50 новых случаев.

Это данные на 10 мая. Сегодня будет больше. Берегите себя.

Анна Ёлкина

Коротко о том, что произошло за последние сутки:

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