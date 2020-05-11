Число заболевших стремительно растёт в Ярославле: всё о коронавирусе в регионе - онлайн

В материковом Китае снова появились зараженные коронавирусом. Как сообщает Госкомздрав КНР, за истекшие сутки были зарегистрированы 17 новых случаев инфекции COVID-19 и 12 бессимптомных больных. Из новых заболевших десять заразились внутри страны, пять — в Ухани, где вспышка коронавируса была зарегистрирована в декабре прошлого года.
Ярославскому дельфинарию собрали денег на корм питомцам. Из-за коронавируса дельфинарию пришлось закрыться, но животным рыба разной жирности нужна постоянно.
Администрация дельфинария попросила покупать сертификаты со скидкой в 50%, которыми можно будет воспользоваться после пандемии коронавируса. И ярославцы покупали.
— Многие из Вас покупали сертификаты, а кто-то даже просто так делал перевод. Каждому выражаем ещё раз отдельное огромное человеческое спасибо. На вашу поддержку мы купили ещё недельную норму рыбы и всё необходимое для жизнедеятельности наших питомцев, — рассказали в администрации.
Судя по официальной статистике, коронавирус быстрее всего распространяется по Ярославлю. Ежедневно в городе почти 50 новых случаев.
Это данные на 10 мая. Сегодня будет больше. Берегите себя.
Коротко о том, что произошло за последние сутки:
- Число заболевших коронавирусом по официальной статистике в Ярославской области увеличилось на 63 человека, достигнув 1114 за всё время. Из них около 200 находятся на лечении.
- Ярославцы высказались против введения масочного режима.
- Сегодня Путин выступит с решением о дальнейшем режиме из-за коронавируса.
- Врач-гематолог рассказал, почему умерли пациенты гематологического отделения областной больницы, которое закрыли из-за коронавируса.