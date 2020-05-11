Число заболевших стремительно растёт в Ярославле: всё о коронавирусе в регионе - онлайн

Ярославскому дельфинарию собрали денег на корм питомцам. Из-за коронавируса дельфинарию пришлось закрыться, но животным рыба разной жирности нужна постоянно.

Администрация дельфинария попросила покупать сертификаты со скидкой в 50%, которыми можно будет воспользоваться после пандемии коронавируса. И ярославцы покупали.

— Многие из Вас покупали сертификаты, а кто-то даже просто так делал перевод. Каждому выражаем ещё раз отдельное огромное человеческое спасибо. На вашу поддержку мы купили ещё недельную норму рыбы и всё необходимое для жизнедеятельности наших питомцев, — рассказали в администрации.