Масочный режим и обращение врачей: всё о коронавирусе в Ярославской области онлайн

С момента, когда эпидемия коронавируса добралась до Ярославской области, в регионе несколько больниц были перепрофилированы под лечение больных COVID-19. В таких учреждениях работают хирурги, ортопеды, кардиологи, врачи абсолютно разных профилей, взявшие на себя обязанности инфекционистов. Всем им пришлось в короткие сроки перестроится и включится в борьбу за жизни людей.



Мы пообщались с врачами, которые ежедневно работают с коронавирусными больными. И публикуем их обращение к ярославцам.

