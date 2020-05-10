Масочный режим и обращение врачей: всё о коронавирусе в Ярославской области онлайн

Пока просыпаетесь, насладитесь красотой — аваиапарадом 9 Мая:
Девушка из Ярославля оказалась заблокирована на Бали. Многие скажут, что ей повезло. Сама Юлия не считает, что ответ так однозначен. Она откровенно рассказала, как приходится выживать туристам, оказавшимся запертыми на райском острове.
Разобрались также, кому разрешат работать после праздников. Посмотрели постановление правительства области.
Напомним, в Ярославской области вводят масочный режим. Пока приготовьтесь — запомните, где обязательно нужно будет носить маски.
С момента, когда эпидемия коронавируса добралась до Ярославской области, в регионе несколько больниц были перепрофилированы под лечение больных COVID-19. В таких учреждениях работают хирурги, ортопеды, кардиологи, врачи абсолютно разных профилей, взявшие на себя обязанности инфекционистов. Всем им пришлось в короткие сроки перестроится и включится в борьбу за жизни людей.
Мы пообщались с врачами, которые ежедневно работают с коронавирусными больными. И публикуем их обращение к ярославцам.
Коротко о том, что произошло в Ярославской области за сутки:
- В Ярославской ЦРБ после обвинений в соцсетях в том, что родные долго не могут получить тела умерших, объяснили, что происходит.
- За сутки коронавирус выявили у 58 жителей Ярославской области. Общее количество заболевших с начала пандемии в Ярославской области — 1051 человек. Мы отмечаем эти данные на карте.
- В честь праздника 9 мая над Ярославлем прошёл воздушный парад. Наш фотокорреспондент Саша Савельева успела сфотографировать военные самолёты. Смотрим фото с праздника.
- Ярославна рассказала страшную историю о том, как умер ее супруг, у которого был коронавирус. Мужчину перевели в ярославскую ЦРБ из гематологического отделения областной больницы.
- Тем временем Волга вышла из берегов, из-за этого затопило набережную в Рыбинске. Потоп случился и в Ярославле — под воду ушел Тверицкий пляж и несколько сельскохозяйственных огородов. Причина потопа — увеличение сбросов воды с ГЭС.