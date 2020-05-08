По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 8 мая, в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус подтвердили у 993 человек. При этом 145 человек выздоровели и 837 пациентов находятся на лечении (в больницах — 193 человека). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 164 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1479 человек.
Первый заболевший появился в Пошехонском районе. То есть ни одного официально выявленного случая коронавируса на сегодняшний день нет только в Мышкинском районе. Мы составили обновлённую карту распространения COVID-19 в Ярославской области.
В России за последние сутки зарегистрировали 10 699 случаев коронавируса, 2 805 человек выздоровели, 98 скончались. С начала пандемии COVID-19 выявили у 187 859 россиян, 26 608 человек выздоровели, 1 723 человек спасти не удалось.
Вся оперативная информация о распространении коронавируса в Ярославской области — в хронике дня.