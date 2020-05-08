По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 8 мая, в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус подтвердили у 993 человек. При этом 145 человек выздоровели и 837 пациентов находятся на лечении (в больницах — 193 человека). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 164 человека, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1479 человек.

