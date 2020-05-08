Как коронавирус меняет жизни ярославцев. Ситуация в регионе - онлайн

Самоизоляция открывает новые форматы. Новости с балкона — смотрите остросюжетный выпуск начинающего блогера.
Домашние истории от тех, кто тщательно соблюдает режим самоизоляции. И если осталась всего одна медицинская маска — нужен серьёзный повод, чтобы её использовать.
Всё чаще задаются ярославцы вопросом: когда снова можно будет за границу?
Признаться, мы тоже скучаем по возможности слетать в отпуск.
Куда бы вы рванули в отпуск?
Во время совещания с президентом Владимиром Путиным главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что страна будет поэтапно возвращаться к обычной жизни. Возобновлять работу будут и транспортники. Как это будет происходить — в прямом эфире расскажет и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. Готовьте свои вопросы и задавайте их сегодня в нашем инстаграме @76ru_news.
Если вы пропустили новости за минувшие сутки, мы подготовили для вас короткий обзор.
- вчера в Ярославской области диагноз подтвердился ещё у 55 человек. Общее количество заражённых COVID-19 приближается к 1000;
- появилась информация о состоянии здоровья заболевших и стали известны обновлённые данные по очагам заражения COVID-19 в регионе. Подробнее;
- после восьми дней мучений в Ярославле умерла женщина с подтверждённым коронавирусом;
- коронавирус выявили у младенца из Ярославской области, который только родился в 2020 году;
- в Ярославле коронавирусом заболела медсестра стоматологической поликлиники;
- в Рыбинске онкологическое отделение больницы № 1 приостановило приём пациентов из-за положительного теста на коронавирус у одного из больных;
- в Ярославской области семью затравили из-за положительного теста на COVID-19.