Как коронавирус меняет жизни ярославцев. Ситуация в регионе - онлайн

Доброе утро, друзья!

Каждый день заводим онлайн-трансляцию, где собираем всю оперативную информацию о COVID-19 в Ярославской области.



Здесь вы прочитает актуальные данные за сутки, информацию от врачей, администрации города и области о том, как мы будем жить дальше. Читайте новости из дома.