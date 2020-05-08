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Тема дня 8 дней мучений: умерла женщина с коронавирусом
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Как коронавирус меняет жизни ярославцев. Ситуация в регионе - онлайн

Оперативные данные о COVID-19, актуальные на 8 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области приближается к 1000 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области приближается к 1000 человек

Доброе утро, друзья!

Каждый день заводим онлайн-трансляцию, где собираем всю оперативную информацию о COVID-19 в Ярославской области.

Здесь вы прочитает актуальные данные за сутки, информацию от врачей, администрации города и области о том, как мы будем жить дальше. Читайте новости из дома.

Анна Ёлкина

Самоизоляция открывает новые форматы. Новости с балкона — смотрите остросюжетный выпуск начинающего блогера.

Анна Ёлкина

Домашние истории от тех, кто тщательно соблюдает режим самоизоляции. И если осталась всего одна медицинская маска — нужен серьёзный повод, чтобы её использовать.

Анна Ёлкина

Всё чаще задаются ярославцы вопросом: когда снова можно будет за границу?

Признаться, мы тоже скучаем по возможности слетать в отпуск.

Куда бы вы рванули в отпуск?

    Анна Ёлкина

    Во время совещания с президентом Владимиром Путиным главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что страна будет поэтапно возвращаться к обычной жизни. Возобновлять работу будут и транспортники. Как это будет происходить — в прямом эфире расскажет и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко. Готовьте свои вопросы и задавайте их сегодня в нашем инстаграме @76ru_news.

    Анна Ёлкина

    Если вы пропустили новости за минувшие сутки, мы подготовили для вас короткий обзор.

    • вчера в Ярославской области диагноз подтвердился ещё у 55 человек. Общее количество заражённых COVID-19 приближается к 1000;
    • появилась информация о состоянии здоровья заболевших и стали известны обновлённые данные по очагам заражения COVID-19 в регионе. Подробнее;
    • после восьми дней мучений в Ярославле умерла женщина с подтверждённым коронавирусом;
    • коронавирус выявили у младенца из Ярославской области, который только родился в 2020 году;
    • в Ярославле коронавирусом заболела медсестра стоматологической поликлиники;
    • в Рыбинске онкологическое отделение больницы № 1 приостановило приём пациентов из-за положительного теста на коронавирус у одного из больных;
    • в Ярославской области семью затравили из-за положительного теста на COVID-19.

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