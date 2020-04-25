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Маски обошлись по 60 рублей за штуку&nbsp;

Маски обошлись по 60 рублей за штуку 

Несмотря на все старания властей, медицинские маски по-прежнему остаются в дефиците особенно там, где они больше всего сейчас нужны врачам. Ярославский моторный завод закупил 15 тысяч масок на 600 тысяч рублей, чтобы бесплатно отдать их врачам, социальным работникам и волонтёрам.

— 10 000 масок передал в Фонд милосердия руководитель Ярославского моторного завода группы ГАЗ Андрей Александрович Матюшин. Такие необходимые средства защиты будут переданы медикам госпиталя ветеранов войн, инфекционной больницы, ЯОПЦ, социальным работникам, участвующим в проекте #МЫВМЕСТЕ, воспитанникам и сотрудникам детского дома «Чайка», волонтерам фонда. Ещё пять тысяч масок передано волонтерам проекта «Мы вместе», — рассказала руководитель Фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева.

Во время пандемии коронавируса заводы помогают ярославским больницам. Так, госпиталю ветеранов войн компания по производству лекарств «Р-Фарм» подарила 17 новых аппаратов ИВЛ. Компании «Автодизель» и «Паритет» привезли оборудование для устройства кислородной поддержки пациентов.

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Медицинские маски
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