Теперь пациентов, у которых есть хоть малейшие подозрения на коронавирус, перед тем, как отправить в стационар, будут сначала приводить в новый бокс для осмотра.



— Больница располагает современной диагностической базой, в том числе возможностью проведения компьютерной томографии, которая назначается всем, у кого врачи обнаружили симптомы вирусной пневмонии, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. — Такой алгоритм действий позволяет своевременно выявить пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и направить их в профильные учреждения.



Компьютерный томограф обрабатывают после каждого пациента. Сотрудники переодеваются в противочумные костюмы и проводят дезинфекцию помещения, обеззараживание воздуха и всех поверхностей.



По данным на 21 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 187 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

