В ярославской больнице имени Соловьёва открыли специальный бокс для осмотра пациентов с подозрением на коронавирус. В департаменте здравоохранения решили, что это необходимость, ведь это — больница скорой помощи, и если в ней продолжится закрытие отделений на карантин (два уже закрыты), то это станет ударом для пациентов, кому нужна экстренная и неотложная помощь.
— У нас больница скорой помощи, а потому сюда везут людей с переломами, ожогами и так далее, — объяснили в больнице имени Соловьёва. — Поэтому нельзя допустить, чтобы заразившиеся коронавирусом люди попадали в наши отделения.
Теперь пациентов, у которых есть хоть малейшие подозрения на коронавирус, перед тем, как отправить в стационар, будут сначала приводить в новый бокс для осмотра.
— Больница располагает современной диагностической базой, в том числе возможностью проведения компьютерной томографии, которая назначается всем, у кого врачи обнаружили симптомы вирусной пневмонии, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. — Такой алгоритм действий позволяет своевременно выявить пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и направить их в профильные учреждения.
Компьютерный томограф обрабатывают после каждого пациента. Сотрудники переодеваются в противочумные костюмы и проводят дезинфекцию помещения, обеззараживание воздуха и всех поверхностей.
По данным на 21 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 187 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.