23 апреля четверг
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.04
eur 83.68
Срочно В Ярославской области +35 новых случаев COVID
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.04
eur 83.68

Все новости

Все новости
Ежедневно в лабораториях Ярославской области на коронавирус проверяют анализы сотен людей

Ежедневно в лабораториях Ярославской области на коронавирус проверяют анализы сотен людей

Федеральный оперштаб делится последними данными по коронавирусу в России: за сутки зафиксировано 5642 новых заражения, выздоровели 427 человек (всего с начала пандемии — 3873), скончался 51 человек (всего 556). Таким образом, официально в стране подтверждено 52 763 заражения.

— В Ярославской области больных стало больше на 43 человека, — сообщили в оперштабе. — Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 выявили у 187 человек. — Два пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, один на кислородной поддержке/

Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.

Также сейчас ограничены массовые мероприятия, приостановлена деятельность гостиниц, театров, кинотеатров, торговых центров и других организаций. При этом продолжили работу продовольственные магазины, аптеки, все структуры, ответственные за жизнеобеспечение. Образовательные организации переориентированы на работу в дистанционном формате. Недавно для некоторых предприятий сделали послабления и разрешили возобновить работу. Но власти по-прежнему рекомендуют людям соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не выходить из дома.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

коронавирусэпидемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (48)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!