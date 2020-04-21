Федеральный оперштаб делится последними данными по коронавирусу в России: за сутки зафиксировано 5642 новых заражения, выздоровели 427 человек (всего с начала пандемии — 3873), скончался 51 человек (всего 556). Таким образом, официально в стране подтверждено 52 763 заражения.



— В Ярославской области больных стало больше на 43 человека, — сообщили в оперштабе. — Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 выявили у 187 человек. — Два пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, один на кислородной поддержке/