Вместе с психологами мы разобрались, что же на самом деле заставляет людей нападать на тех, кому и так сейчас непросто.



Болеют только те, кто плохо себя вел



Убеждение, что плохие вещи случаются только с плохими людьми — сомнительное, но, как ни странно, распространенное. Психологи утверждают, что именно так люди часто воспринимают неприятности, которые происходят с кем-то другим. Отсюда и желание обвинять жертву. А если кто-то виноват, то его и поругать можно.



— Подсознательно человек убежден: если с кем-то произошло что-то плохое, например болезнь, — значит, он плохо себя вел. Это защитная реакция, которая происходит от стресса и непонимания. Иногда люди, когда ругаются, создают себе ощущение некоторой неуязвимости, как бы отстраняются от этого, — объясняет психотерапевт Жанна Русина.



По ее словам, желание ссориться, нападать на кого-то говорит только о том, что нервная система просто не справляется с уровнем стресса. Так что, строго говоря, даже тех, кто ругается, можно только пожалеть — это они все не от хорошей жизни.