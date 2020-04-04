В интернете жители Тутаевского района Ярославской области обсуждают заболевшего накануне коронавирусом ребёнка. В социальных сетях появилась информация, что COVID-19 обнаружили у 13-летнего семиклассника. Эпидемиологи сообщили, что эта информация не соответствует действительности.



— Положительный результат на коронавирус выявили у ученика начальной школы, — рассказал источник 76.RU. — Ребёнок находится на лечении в инфекционной больнице. Болезнь у него протекает без серьёзных осложнений.



Ранее официально было объявлено, что его состояние удовлетворительное. Также накануне появилась информация о заразившейся коронавирусом женщине из Ярославля. Её состояние здоровья медики охарактеризовали как средней степени тяжести.

