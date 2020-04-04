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Все заразившиеся коронавирусом жители Ярославской области и люди, контактировавшие с ними, изолированы

Все заразившиеся коронавирусом жители Ярославской области и люди, контактировавшие с ними, изолированы

В интернете жители Тутаевского района Ярославской области обсуждают заболевшего накануне коронавирусом ребёнка. В социальных сетях появилась информация, что COVID-19 обнаружили у 13-летнего семиклассника. Эпидемиологи сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

— Положительный результат на коронавирус выявили у ученика начальной школы, — рассказал источник 76.RU. — Ребёнок находится на лечении в инфекционной больнице. Болезнь у него протекает без серьёзных осложнений.

Ранее официально было объявлено, что его состояние удовлетворительное. Также накануне появилась информация о заразившейся коронавирусом женщине из Ярославля. Её состояние здоровья медики охарактеризовали как средней степени тяжести.

Медики не подтвердили информацию о заразившемся коронавирусом 13-летнем жителе Тутаевского района

Медики не подтвердили информацию о заразившемся коронавирусом 13-летнем жителе Тутаевского района

На стационарном лечении в Ярославской области сейчас находятся пять пациентов с официально подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». За прошедшие сутки лабораторно обследовано 372 человека. 3 теста отправлены в столицу. Таким образом, ждём подтверждения по 9 анализам. На обязательной изоляции в регионе находятся 1779 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России инфекцию обнаружили у 582 человек. 434 из них находятся в Москве. Всего на сегодняшний день в стране насчитывается 4731 заразившийся. 333 из них выздоровели, 43 — скончались. За последние сутки из-за коронавируса в России умерли 9 человек.

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