Думаете, за две недели из новостей вы узнали о коронавирусе всё? Сейчас проверим! Мифы, которые на днях развенчала Всемирная организация здравоохранения, мы упаковали в тест. На каждое утверждение есть два ответа: да и нет. Проверьте себя, насколько вы осведомлены о новой инфекции.