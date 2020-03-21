Всё изменилось 20 февраля, когда китайские эпидемиологи подтвердили его заразность в привычном смысле слова. 23 февраля в Ухани ввели самый жёсткий и масштабный карантин в истории современного мира, который позже распространили на всю провинцию Хубэй.



К началу карантина в Китае было около 600 заражённых, но уже через три дня количество возросло более чем втрое. В последующие дни ситуация как будто только ухудшалась, и беспрецедентный карантин словно бы и не помогал.



Отдельной проблемой стало изменение методов подсчёта: резкий скачок заболеваемости 13 февраля связан именно с этим. В тот момент казалось, что вирус не остановить — число заболевших перевалило за 70 тысяч. Кстати, в провинции Хубэй живут порядка 60 миллионов человек, что сравнимо с населением Великобритании (66 миллионов), Франции (67 миллионов) или Италии (60 миллионов).

