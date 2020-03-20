Как отличить ОРВИ от коронавируса? 6 карточек

— На первых этапах отличить коронавирус от ОРВИ практически невозможно. Первые семь дней для обоих заболеваний свойственны повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, чувство разбитости и усталости, потом появляются насморк, першение в горле, — комментирует врач-педиатр высшей квалификационной категории, анестезиолог-реаниматолог клиники «УГМК-Здоровье» Алия Тугеева. — Если на седьмой день появляются признаки дыхательной недостаточности — значит, у вас, скорее всего, уже вторая стадия развития COVID-19 .

В Минздраве заявляют: главное отличие коронавируса от ОРВИ — дыхательная недостаточность. При простуде её не бывает. Но поставить диагноз возможно только после анализа крови.