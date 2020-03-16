Чего ждать: чем коронавирус отличается от сезонного гриппа

У гриппа более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 врачи оценивают в 5–6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.



Заразность в первые 3–5 дней болезни или до появления симптомов — основная причина передачи гриппа. В случае с COVID-19 заразность человека за 24–48 часов до первых симптомов встречается редко.

