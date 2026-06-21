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Здоровье Маскируется под борца за справедливость: врач предупредил об опасном синдроме, который превращает общественника в психопата

Маскируется под борца за справедливость: врач предупредил об опасном синдроме, который превращает общественника в психопата

Скрывающееся за активной жизненной позицией параноидальное состояние медленно сводит человека с ума

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Испытывающий чувство острой социальной несправедливости больной перестает себя контролировать и теряет связь с реальностью | Источник: Юрий СкулыбердинИспытывающий чувство острой социальной несправедливости больной перестает себя контролировать и теряет связь с реальностью | Источник: Юрий Скулыбердин

Испытывающий чувство острой социальной несправедливости больной перестает себя контролировать и теряет связь с реальностью

Источник:

Юрий Скулыбердин

Чрезмерно активная гражданская позиция? Обостренное чувство справедливости и непреодолимое желание спасать и разоблачать? Стремление обращаться с жалобами во все инстанции, требуя спасти пустыри, парки, одичавших собак или какие-то руины, может быть не только ярким признаком активиста и общественника. По словам врачей, это еще и тревожный симптом опасного психического расстройства — синдрома Кутанина, способного быстро довести человека до безумия и превратить жизнь его родных в настоящий кошмар.

Как отличить страдающего этим недугом человека от общественника с чрезмерно активной жизненной позицией и как помочь близкому, страдающему синдромом Кутанина, нашим коллегам из V1.RU рассказала ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Волгоградского медицинского университета Татьяна Переходнова.

Помешан на жалобах и раздувает проблему из любой мелочи

Для страдающего синдромом Кутанина конфликты и доказывание своей правоты становятся единственным смыслом жизни | Источник: Юрий СкулыбердинДля страдающего синдромом Кутанина конфликты и доказывание своей правоты становятся единственным смыслом жизни | Источник: Юрий Скулыбердин

Для страдающего синдромом Кутанина конфликты и доказывание своей правоты становятся единственным смыслом жизни

Источник:

Юрий Скулыбердин

Студенты-волонтеры, активисты средних лет, социально деятельные пенсионеры с обостренным чувством социальной ответственности — всё это люди, вынужденные держать на своих плечах хрупкую и почти невесомую надежду жителей россиян на светлое и счастливое будущее. Не жалея времени и нервных клеток, они ведут нескончаемую и самоотверженную борьбу за благополучие и развитие родной земли, часто вступая в открытую конфронтацию с власть имущими господами, которые в свою очередь тоже не жалеют сил и бюджета на тотальное преобразование города.

К ужасу истинных борцов за правое дело, в их рядах коварно прячутся и те, кто лишь создает видимость общественно полезного труда. Такие люди неустанно отправляют бесчисленные жалобы, письма и гневные обращения во все инстанции подряд, зачастую так и не решая больших и значимых проблем.

Конфликты, споры и борьба для них становятся своего рода спортивным интересом, а в некоторых случаях написание жалоб даже вызывает у человека всепоглощающую зависимость и становится единственным, что его интересует. Врачи же уверяют, что люди делают это вовсе не из злого умысла и склочного характера, а из-за проблем с психикой — именно так проявляется особый синдром.

Становится параноиком в борьбе за справедливость

Люди, страдающие синдромом Кутанина, остро воспринимают критику своих действий | Источник: Юрий СкулыбердинЛюди, страдающие синдромом Кутанина, остро воспринимают критику своих действий | Источник: Юрий Скулыбердин

Люди, страдающие синдромом Кутанина, остро воспринимают критику своих действий

Источник:

Юрий Скулыбердин

— Синдром Кутанина не является официальным психиатрическим диагнозом и не входит в международные классификации болезней, но обычно этим термином описывают состояние, при котором человек чрезмерно фиксируется на борьбе за справедливость, нарушениях своих прав и необходимости постоянно «восстанавливать порядок», — говорит доктор Татьяна Переходнова. — В повседневности это может выглядеть как многочисленные жалобы, обращения в различные инстанции, бесконечные попытки доказать свою правоту и настойчивое возвращение к одним и тем же конфликтным ситуациям.

Доктор отмечает, что синдром Кутанина, названный в честь открывшего его психиатра, на самом деле представляет собой разновидность сутяжничества:

— В профессиональной психиатрии чаще используется термин «кверулянтство» — это устойчивое патологическое сутяжное поведение, связанное с бесконечным, навязчивым отстаиванием своих прав. Синдром Кутанина — скорее публицистическое или описательное обозначение похожего феномена. В клиническом смысле чаще говорят именно о кверулянтных тенденциях или идеях.

«Опасность появляется, когда он зацикливается на борьбе»

Люди, страдающие синдромом Кутанина, пытаются втянуть в свою борьбу всех окружающих | Источник: Юрий СкулыбердинЛюди, страдающие синдромом Кутанина, пытаются втянуть в свою борьбу всех окружающих | Источник: Юрий Скулыбердин

Люди, страдающие синдромом Кутанина, пытаются втянуть в свою борьбу всех окружающих

Источник:

Юрий Скулыбердин

Врач отмечает, что человек зацикливается на любой кажущейся ему важной проблеме, иногда значительно преувеличивая ее масштабы. Пациенту может казаться, что весь мир должен вращаться вокруг именно этого вопроса и необходимости его решить.

— Опасность здесь заключается не в самой активности, а в том, что эта излишняя активность постепенно может вытеснять остальные сферы жизни. Работа, отношения, отдых отходят на второй план, а сама «борьба» становится основным содержанием жизни, — говорит доктор-психиатр Татьяна Переходнова. — Критику они воспринимают плохо, потому что глубоко убеждены в своей правоте, а от окружающих нередко требуют поддержки в своей борьбе.

В некоторых случаях, как говорит врач, пациент так сильно зацикливается на беспокоящей его проблеме и связанных с ней волнениях, что забывает о близких людях, становится безразличным к ним и их переживаниях. Более того, он может пробовать втянуть в свою борьбу и других людей. Происходит это, по мнению психиатра, из-за параноидальной тяги к сутяжничеству. Пораженный синдромом человек становится агрессивным в спорах и словесных нападках, не останавливаясь перед переходом на личности, а порой и применением силы.

 В толпе помешанного на кляузах не распознать

Распознать человека с синдромом Кутанина в толпе, по словам психиатра, не так уж просто — от обычного общественника внешне он ничем не отличается.

— Здесь ключевое различие в цели и гибкости мышления, — считает доктор Татьяна Переходнова. — У общественника или активиста есть конкретная задача, и он способен менять тактику, учитывать новые факты, договариваться и признавать, что он может ошибаться. Его деятельность, даже очень интенсивная, обычно не разрушает остальные сферы жизни.

При патологическом варианте, по словам врача-психиатра, происходит сужение интересов: вся жизнь начинает вращаться вокруг конфликтов и борьбы.

— Появляется жесткая убежденность в собственной правоте при снижении критики, а любое несогласие воспринимается как подтверждение враждебности окружающих. Если совсем просто — у здорового активиста борьба является инструментом. При патологическом состоянии она становится смыслом и начинает подчинять себе всё остальное.

Возможно, лечить придется таблетками

Решать проблему приходится в кабинете врача | Источник: Юрий СкулыбердинРешать проблему приходится в кабинете врача | Источник: Юрий Скулыбердин

Решать проблему приходится в кабинете врача

Источник:

Юрий Скулыбердин

Распознать, что у близкого человека проблемы с ментальным здоровьем, тоже бывает непросто, заподозрить проблему родные и друзья могут лишь, когда человек становится совсем помешанным на конфликтах и живет только ради ругани.

— Самостоятельно определить такое состояние невозможно, и речь всегда идет не о «ярлыке», а о клинической оценке человека специалистом, — говорит доктор Переходнова. — Для диагностики важно не количество жалоб и обращений, а качество мышления: насколько человек сохраняет критичность, способен ли он учитывать альтернативные точки зрения, может ли переключаться с конфликтной темы на другие сферы жизни.

Избавляться от синдрома пациенту придется уже в кабинете психотерапевта или даже психиатра:

— Лечение зависит от того, что стоит за таким поведением. Это может быть психотерапия, если речь идет о личностных особенностях, либо медикаментозная терапия, если в основе лежит психическое расстройство. В любом случае работа строится не вокруг «жалоб», а вокруг причин фиксации.

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Ирина ЯковлеваИрина Яковлева
Ирина Яковлева
Корреспондент
Ментальное здоровье Психиатрия
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Комментарии
1
Гость
20 минут
Правильно вспоминайте сталинские методы, скоро таких будет целое море, зря разогнали психушки.
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Гость
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