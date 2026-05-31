Дофаминовая ловушка и стимуляция «точки блаженства»: почему дешевый шоколад вызывает зависимость

Некоторые покупатели считают, что вкус шоколада за годы сильно изменился Источник: Ирина Яковлева / V1.RU

Мы привыкли считать шоколад полезной сладостью: он и здоровью не вредит, и настроение улучшает. Так и есть, но тут очень важно смотреть на состав. Кондитер Георгий Хачинян объясняет: второсортный шоколад вызывает зависимость, которую можно сравнить с наркотической. Почему на него так легко «подсесть» и сложно отказаться — читайте в материале «Доктора Питера».

Мало какао, много сахара

«В качественном шоколаде на первом месте в составе всегда какао-бобы. В горьком сорте их содержание составляет от 70% и выше, а в темном — не менее 50%. Только потом идут какао-масло и сахар, — объясняет эксперт. — Что касается дешевого шоколада, как правило, в его составе преобладает сахар. В ударных дозах он не только способствует набору веса и повышению глюкозы в крови, но и вызывает сильное привыкание. Организм с каждым разом требует только больше, чтобы поддержать энергию и повысить настроение».

В натуральном горьком или темном шоколаде процент сахара минимален — от 10 до 30%.

«Только высококачественный кондитерский продукт способен обеспечить длительной энергией и улучшить настроение, но не за счет вредного сахара, как в дешевых марках, а благодаря флавоноидам в какао — мощным природным антиоксидантам. Они полезны для работы сердечно-сосудистой системы, мозга и общего тонуса», — говорит Георгий Хачинян.

Скрытые свойства пальмового масла

Есть еще одна опасность, предупреждает кондитер: зачастую недобросовестные производители добавляют в свой шоколад пальмовое масло — самую легкую и дешевую альтернативу настоящему какао-маслу. Это делается для улучшения текстуры продукта и создания эффекта тающего кусочка.

«Есть данные, что пальмовое масло тоже вызывает у человека зависимость, но не напрямую, а, скорее, косвенную, — продолжает Георгий Хачинян. — Из-за мягкой и нежной текстуры вы рискуете съесть слишком много такого „сливочного“ шоколада. Плюс сочетание пальмового масла с высоким содержанием сахара приводит к активации центра удовольствия. Это значит, что вы попадаете в дофаминовую ловушку и нуждаетесь в увеличении порции вредного сладкого продукта для поддержания энергии и создания хорошего настроения. Между тем активное поглощение пальмового масла чревато повышением холестерина и сопутствующими проблемами».

Стоимость какао растет — производители идут на хитрости ради экономии Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Идеальный расчет для создания зависимости

Как вы думаете, почему столько людей делает выбор в пользу недорогого молочного шоколада, а больше всего его обожают дети?

«Всё просто: многие делают это неосознанно — из-за расчета хитроумных производителей, которые намеренно создают так называемую „точку блаженства“. Это идеальное сочетание сладости в шоколаде или солености в чипсах, например, как раз для того, чтобы человек „подсел“ на продукт», — продолжает кондитер.

Показатели сахара в таком шоколаде будут гораздо выше нормы, но зато четко выверены для возбуждения вкусовых рецепторов потребителя.

«Вырабатывается зависимость, привыкание к сладкому вкусу, хоть на деле такой приторный шоколад только напоминает натуральный продукт, — говорит эксперт. — Многим после него натуральный десерт будет казаться слишком горьким, пресным или невкусным. Между тем чуть горчит и отличается характерным терпким вкусом только шоколад высокого качества, где нет дополнительных компонентов: усилителей вкуса, большого количества сахара и ароматизаторов. Это ключевой признак натурального шоколада, а не недостаток».

Диетологи советуют на время отказаться от слишком сладких продуктов в рационе. Со временем вы заметите, как очистятся вкусовые рецепторы, и получите настоящее удовольствие от шоколада темных сортов. Один из популярных лайфхаков — добавлять в чай, кофе или даже йогурты и кашу, если вы любите ее сладкой, корицу. Это заставит вас думать, что вы едите что-то более сладкое, чем это есть на самом деле.

Борьба за сердце покупателя

В попытке сэкономить и привлечь внимание сладкоежек кондитерские фабрики придумывают всё новые и новые виды шоколада.

«Собственно, шоколада в них всё меньше, но при этом всё больше разных начинок на основе растительных жиров, а более дорогие ингредиенты заменяются на дешевые, более бюджетные продукты, сокращается содержание какао и какао-масла в продукции», — цитирует V1.RU независимого эксперта по ретейлу Михаила Лачугина.

Производителей понять можно: цена на плитку шоколада грозит стать неподъемной для обычного покупателя — остается либо уменьшать вес плитки, либо количество главного ингредиента. Потому и снижается качество продукта.

«Я бы не назвал молочным шоколадом продукт, где толстый слой какой-то непонятной начинки полит тонким слоем шоколада. Пока нет строгих требований, производители пользуются лазейкой и выводят широкий ассортимент вот этих шоколадосодержащих продуктов на рынок. Тот же шоколад Alpen Gold в нулевых годах был совершенно другим по вкусу, и не только вес шоколадки, но и качество продукции сильно изменилось за эти 20 лет», — говорит Лачугин.

По словам эксперта, среди зарубежных брендов еще остается шоколад, где покупателю предлагают честные 100 граммов. Среди них — «Риттер Спорт» и «Киндер». Однако цены на их продукцию значительно выросли.