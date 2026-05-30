Пульмонолог назвал опасный прибор, который есть почти в каждом доме: он убивает легкие

Увлажнители воздуха увлажнителям воздуха рознь Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Врач-пульмонолог Дмитрий Аникин рассказал об опасном бытовом устройстве, которое есть почти у каждого горожанина дома. Речь идет об увлажнителях воздуха. Чем именно они опасны, читайте в материале NGS24.RU.

Вместо очищения — грибковые споры в легких

Экология во многих городах России далека от идеала: страдают не только жители крупных мегаполисов, но и промышленных центров. В Норильске, Красноярске, Чите, Братске, Новокузнецке иногда буквально нечем дышать, особенно в режиме «черного неба». Немудрено, что горожане пытаются хотя бы дома обеспечить себе чистый воздух и покупают увлажнители, очистители и климатические станции.

Говоря о том, как они влияют на здоровье, врач занял осторожную позицию. По словам Дмитрия Аникина, качественные очистители с HEPA-фильтрами действительно могут уменьшить концентрацию мелких частиц в помещении, если у них большой поток воздуха. Однако пульмонолог предостерегает от покупки дешевых увлажнителей воздуха.

«У нас большой всплеск пациентов с так называемым гиперчувствительным пневмонитом — реакцией на увлажнители. В дешевых приборах стоит колба с водой, которую невозможно нормально промыть. Там размножаются грибы и микробы, и при нагревании их споры летят в легкие, запуская агрессивную иммунную реакцию. Даже дистиллированная вода за сутки заселяется микроорганизмами», — сказал он.

Это не значит, что все увлажнители — однозначное зло. Это неплохой способ снизить так называемую ингаляционную нагрузку, то есть не дать легким получить лишнюю дозу загрязнений. Как говорит врач — аллерголог-иммунолог, пульмонолог Виктория Терещенко, качественный очиститель воздуха с HEPA-фильтрами действительно помогает пережить трудный период.

«Во-первых, прибор реально снижает концентрацию вредных частиц. Во-вторых, скоро лето — сезон цветения, а он часто по срокам совпадает с режимом „черного неба“», — пояснила врач.

Три главных правила безопасности

Если вы всё-таки решили разориться на качественный прибор, то важно избегать типичных ошибок в их использовании и соблюдать три простых правила.

Следить за уровнем влажности

Он не должен выходить за рамки идеальных 40–60%.

«Если влажность выше 60%, то начинают проявлять активность споры плесневых грибов. Они растут, а из нового потомства в воздух выбрасывается огромное количество новоиспеченных спор, которые могут нанести непоправимый вред здоровью, особенно легочной системе», — рассказал «Доктору Питеру» врач-терапевт Иван Носков.

Также при повышенной влажности активно размножаются пылевые клещи. Чем больше их в помещении, тем выше вероятность развития аллергии.

«Наиболее уязвимы пациенты с бронхиальной астмой. Для них как сухой, так и влажный воздух могут быть опасны, поэтому контролировать влажность воздуха крайне необходимо», — предупреждает Иван Носков.

Регулярно чистить устройство

«Если фильтры не менять, надолго оставлять воду в аппарате, вовремя не проводить диагностику и чистку или пренебрегать другой инструкцией по эксплуатации, то в увлажнителе могут начать размножаться те или иные микроорганизмы, которые могут нанести вред здоровью окружающих», — говорит терапевт.

Опасно для здоровья также нарушать технику безопасности при использовании увлажнителей воздуха, продолжает эксперт. Например, паром можно получить серьезный ожог.

«Из-за звуков, которые издают некоторые увлажнители и которые негативно воздействуют на человека, могут начаться головные боли, нарушения сна, что будет сопровождаться усталостью, апатией и так далее, — предупреждает врач. — Поэтому так важно заранее читать инструкции по эксплуатации, чтобы максимально обезопасить себя».

Наливать только фильтрованную воду

Вода из-под крана для увлажнителей не подходит. В США Центр по контролю и профилактике заболеваний даже выпустил предупреждение: ни в коем случае не использовать ее в бытовых приборах. Дело в том, что в водопроводной воде обнаруживали золотистый стафилококк, синегнойную палочку, грамотрицательный кокк (причина инфекций уха), клебсиеллу, вызывающую пневмонию, способных пожирать мозг амеб Naegleria fowleri и опаснейшую легионеллу.

«В аэрозолях, которые из такой воды получали, обнаруживались в измеримых концентрациях возбудители и различные загрязнители», — объясняет врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.