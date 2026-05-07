В клещах нашли еще четыре опасных вируса: чем еще вы рискуете заразиться от укуса

Ученые выявили новые вирусы, которые переносят иксодовые клещи (архивное фото) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На северо-западе России ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера провели исследование вирусов, переносимых иксодовыми клещами. Анализ образцов показал, что в них есть следы почти трех десятков микроорганизмов.

Эксперты изучили пробы 42 клещей двух наиболее распространенных в регионе видов — таежного и европейского. Оба вида традиционно считаются переносчиками опасных инфекций. Образцы собирали в период 2021–2023 годов на территориях Архангельской, Ленинградской и Псковской областей, а также в Карелии и Санкт-Петербурге. Ученые внимательно изучили ДНК и обнаружили в ней остатки вирусов из семи разных групп.

Вместе с этим в пробах нашли генетические последовательности четырех вирусов, ранее неизвестных науке. В институте отмечают, что в организме членистоногих не исключен обмен фрагментами генома между вирусами. Это может привести к появлению новых патогенов, которые могут быть более заразными или вызывать достаточно серьезные болезни, такие данные опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

«Наши результаты представляют собой первый высокоточный снимок вирома клещей на северо-западе России. Они подчеркивают важность продолжения вирусологического надзора в недостаточно представленных биогеографических зонах. Эти данные вносят вклад в растущую глобальную карту вирома и могут способствовать разработке региональных мер противодействия трансмиссивным заболеваниям», — сообщают авторы исследования в своей статье.

Как сообщают исследователи, реально ударить по здоровью человека способен вирус клещевого энцефалита, а также вирусы Мукава, Нуомин, Бэйцзинский наировирус и вирус Гакугса. При этом патогенность многих других выявленных инфекций на сегодняшний день остается недостаточно изученной.

Важно отметить, что вирус клещевого энцефалита, обнаруженный на западе России, принадлежит сибирскому субтипу. Он в медицинской практике считается более тяжелым по сравнению с европейским.

По словам биолога Дмитрия Сафонова, выявление вирусов, более характерных для Азии, в Европейской части России достаточно необычно. Такие штаммы чаще встречаются в Хабаровском крае, Поволжье, а также в Кемеровской и Челябинской областях. Кроме того, сейчас наблюдается их постепенное распространение и в другие регионы.

Он добавил, что нужно разработать новые лабораторные тесты для выявления всех обнаруженных вирусов в популяциях клещей. Пока основная защита — это профилактика: важно избегать укусов и внимательно следить за своим состоянием после возможного контакта с клещами, передают «Известия».