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Здоровье В клещах нашли еще четыре опасных вируса: чем еще вы рискуете заразиться от укуса

В клещах нашли еще четыре опасных вируса: чем еще вы рискуете заразиться от укуса

Ученые изучили пробы 42 членистоногих

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Ученые выявили новые вирусы, которые переносят иксодовые клещи (архивное фото) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUУченые выявили новые вирусы, которые переносят иксодовые клещи (архивное фото) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ученые выявили новые вирусы, которые переносят иксодовые клещи (архивное фото)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

На северо-западе России ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера провели исследование вирусов, переносимых иксодовыми клещами. Анализ образцов показал, что в них есть следы почти трех десятков микроорганизмов.

Эксперты изучили пробы 42 клещей двух наиболее распространенных в регионе видов — таежного и европейского. Оба вида традиционно считаются переносчиками опасных инфекций. Образцы собирали в период 2021–2023 годов на территориях Архангельской, Ленинградской и Псковской областей, а также в Карелии и Санкт-Петербурге. Ученые внимательно изучили ДНК и обнаружили в ней остатки вирусов из семи разных групп.

Вместе с этим в пробах нашли генетические последовательности четырех вирусов, ранее неизвестных науке. В институте отмечают, что в организме членистоногих не исключен обмен фрагментами генома между вирусами. Это может привести к появлению новых патогенов, которые могут быть более заразными или вызывать достаточно серьезные болезни, такие данные опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

«Наши результаты представляют собой первый высокоточный снимок вирома клещей на северо-западе России. Они подчеркивают важность продолжения вирусологического надзора в недостаточно представленных биогеографических зонах. Эти данные вносят вклад в растущую глобальную карту вирома и могут способствовать разработке региональных мер противодействия трансмиссивным заболеваниям», — сообщают авторы исследования в своей статье.

Как сообщают исследователи, реально ударить по здоровью человека способен вирус клещевого энцефалита, а также вирусы Мукава, Нуомин, Бэйцзинский наировирус и вирус Гакугса. При этом патогенность многих других выявленных инфекций на сегодняшний день остается недостаточно изученной.

Важно отметить, что вирус клещевого энцефалита, обнаруженный на западе России, принадлежит сибирскому субтипу. Он в медицинской практике считается более тяжелым по сравнению с европейским.

По словам биолога Дмитрия Сафонова, выявление вирусов, более характерных для Азии, в Европейской части России достаточно необычно. Такие штаммы чаще встречаются в Хабаровском крае, Поволжье, а также в Кемеровской и Челябинской областях. Кроме того, сейчас наблюдается их постепенное распространение и в другие регионы.

Он добавил, что нужно разработать новые лабораторные тесты для выявления всех обнаруженных вирусов в популяциях клещей. Пока основная защита — это профилактика: важно избегать укусов и внимательно следить за своим состоянием после возможного контакта с клещами, передают «Известия».

Если этого избежать не удалось, нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Обо всех необходимых мерах мы рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Клещ Здоровье Исследование Заражение Укус клеща Энцефалит
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Комментарии
2
Гость
7 мая, 13:25
Много клещей, много ворон.....
Гость
7 мая, 09:40
Да, а ведь анализы делают только на 4 инфекции.
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Гость
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