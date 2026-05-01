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Здоровье В ВОЗ предупредили о риске завоза опасного вируса в Россию: что о нем известно

В ВОЗ предупредили о риске завоза опасного вируса в Россию: что о нем известно

Пока лечат только симптомы

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Всё начинается с простого повышения температуры | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВсё начинается с простого повышения температуры | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Всё начинается с простого повышения температуры

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Существует риск завоза оспы обезьян в Россию. Об этом предупредили в российском офисе ВОЗ. Рассказываем, что это за заболевание и как оно себя проявляет. 

Оценка ситуации 

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, что не стоит терять бдительность. Однако пока ситуация находится под контролем.

«По оценкам ВОЗ, риск завоза оспы обезьян в любую страну, включая Российскую Федерацию, существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне. На сегодняшний день в России зарегистрировано всего несколько завозных случаев оспы обезьян. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — отметили представители ВОЗ в беседе с РИА Новости. 

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян — это вирусная инфекция. Заразиться можно при контакте с больными животными (грызунами, приматами) через укусы, царапины или при разделке мяса. От человека к человеку вирус переходит воздушно-капельным путем при длительном тесном общении, а также через слюну, гной из пузырьков и отпавшие корочки. Тяжелее всего болезнь переносят дети до восьми лет, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Первыми признаками болезни являются резкое повышение температуры, головные и мышечные боли, сильная усталость. Характерным симптомом является увеличение лимфоузлов на шее, под мышками и в паху. Спустя один-три дня на коже возникает сыпь — сначала это плоские красные пятна, затем они превращаются в папулы, потом в пузырьки с жидкостью. Они лопаются, засыхают и отпадают корочками. Весь процесс занимает от двух до четырех недель.

Диагностика и вакцинация

В России зарегистрированы тест-системы для выявления вируса. Отдельной вакцины против оспы обезьян пока нет, однако прививки от натуральной оспы защищают и от этой болезни. Специфического лечения оспы обезьян не существует. Оно в основном сосредоточено на облегчении симптомов.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Оспа обезьян Симптомы оспы обезьян ВОЗ Вирус
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Комментарии
5
Гость
1 мая, 11:54
Чем ближе закрытие границ или ограничение финансовых возможностей отдыхающих, тем круче опасность заразиться. Не ходите дети в Африку гулять, в Африке уджасный страшный Бариалей..
Гость
1 мая, 11:24
А кто завозит-богатые бездельники которые хотят мир посмотреть.
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Гость
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