В ВОЗ предупредили о риске завоза опасного вируса в Россию: что о нем известно

Всё начинается с простого повышения температуры Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Существует риск завоза оспы обезьян в Россию. Об этом предупредили в российском офисе ВОЗ. Рассказываем, что это за заболевание и как оно себя проявляет.

Оценка ситуации

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, что не стоит терять бдительность. Однако пока ситуация находится под контролем.

«По оценкам ВОЗ, риск завоза оспы обезьян в любую страну, включая Российскую Федерацию, существует до тех пор, пока вирус циркулирует на международном уровне. На сегодняшний день в России зарегистрировано всего несколько завозных случаев оспы обезьян. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — отметили представители ВОЗ в беседе с РИА Новости.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян — это вирусная инфекция. Заразиться можно при контакте с больными животными (грызунами, приматами) через укусы, царапины или при разделке мяса. От человека к человеку вирус переходит воздушно-капельным путем при длительном тесном общении, а также через слюну, гной из пузырьков и отпавшие корочки. Тяжелее всего болезнь переносят дети до восьми лет, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Первыми признаками болезни являются резкое повышение температуры, головные и мышечные боли, сильная усталость. Характерным симптомом является увеличение лимфоузлов на шее, под мышками и в паху. Спустя один-три дня на коже возникает сыпь — сначала это плоские красные пятна, затем они превращаются в папулы, потом в пузырьки с жидкостью. Они лопаются, засыхают и отпадают корочками. Весь процесс занимает от двух до четырех недель.

Диагностика и вакцинация